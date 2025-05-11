雲林縣志預計2026出版 二崙鄉喜獲珍貴史料

二崙鄉志編纂，日前召開4場耆老座談會，獲得許多珍貴歷史資料。（圖由臺陽文史研究學會提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府2021年啟動縣志編纂，並且在2023年開始進行14個鄉鎮志編纂及續修，二崙鄉日前為此舉辦4場耆老座談會，獲得許多無償提供的珍貴歷史照片與文物線索，包括清代武官李朝華參與平定戴潮春之亂的相關史料，縣府表示，預計2026年出版雲林縣志。

雲林縣2021年啟動縣志編纂，今年7月將進入期末報告，預計明年出版。（圖由雲林縣政府提供）

縣府文觀處長陳璧君表示，雲林縣志合計共11卷34篇，由國內大專院校共45名學者、教授組成纂修團隊撰稿，另外聘請65名專家學者任職審查委員，預計完成710萬字的縣志。目前相關作業已進入尾聲，今年7月將進入期末審查，國家有史，地方有志，家族有譜，歷史是每一個民族的根本縣志編纂是為把雲林歷史找回來，預計2026年出版縣志。

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二崙鄉志編纂，日前召開4場耆老座談會，獲得許多珍貴歷史資料。（圖由臺陽文史研究學會提供）

此外縣府2023年起也啟動14個鄉鎮志編纂，其中二崙鄉公所委託臺陽文史研究協會協助撰寫。日前公所陸續舉辦4場次的耆老座談會，當地長輩們不僅分享生活故事，更提供許多珍貴資料，包括大義村長李育旺、湳仔村長廖世恭贈與村史相關書籍，義庄村長李春生贈予村莊內的廖氏族譜。

其中李育旺提供清代武官李朝華參與評定戴潮春之亂的相關史料，他更提到幾乎要失傳的語彙「香茶人（台羅拼音Kam-Chai）。李育旺表示，此詞語主要是提到鄉村間主要處理喪事的負責人，因此會被賦予此詞彙。

撰稿團隊表示，二崙鄉志去年下半年啟動編纂，將出版10篇，目前進度約3成，將進入期初報告，預計明年底，目前鄉內耆老、民眾提供資料，將會把這些珍貴記憶及史料融入鄉志編纂中。

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