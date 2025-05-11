新竹縣蕭如松藝術園區母親節音樂會溫馨演出 美妙樂音瀰漫日式老屋

新竹縣蕭如松藝術園區母親節音樂會，清大EMBA華聖頓團薩克斯風演奏民歌組曲。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今（11）日是母親節，雖然天公不作美下著雨，名列文化部2025首屆《百大文化基地》的新竹縣蕭如松藝術園區，藝術節特別辦理一場母親節音樂會，下午2點開始有中山國小弦樂團、竹東國小舞蹈團、清大EMBA華聖頓團薩克斯風以及知音二重唱，美妙樂音瀰漫在園區古意盎然的松言堂、松龢廬、松香廬日式建築。

蕭如松藝術園區表示，音樂會由竹東蹎中山國小弦樂團開場，表演梁祝等四首曲目，演出地點就選在昔日該校校長居住處、現為松言堂的空間演奏，串起無形的文教傳承，別具意義。

請繼續往下閱讀...

知音二重唱海裡來的砂、秋緾、散場電影等民歌，唱得如詩如醉，獲得熱烈掌聲。 （記者廖雪茹攝）

竹東國小舞蹈團表演則在松龢廬舞蹈表演，清大EMBA華聖頓團薩克斯風演奏民歌組曲、感恩的心、川流不息，知音二重唱海裡來的砂、秋緾、散場電影等民歌，唱得如詩如醉，獲得熱烈掌聲。

竹東國小舞蹈團表演於松龢廬舞蹈表演。（記者廖雪茹攝）蕭如松藝術園區藝術節音樂會由竹東蹎中山國小弦樂團，在昔日該校校長居住處、現為松言堂的空間演奏，串起無形的文教傳承，別具意義。 （記者廖雪茹攝）

蕭如松藝術節自5月起至12月底熱烈展開，首先登場的是藝文講座-如松講堂，今年邀請藝術名家主講：5月3日由洪東標老師主講「海上看台灣」、6月7日由姚植傑老師主講「當感性的美學遇上理性的數學」、7月5日由余思瀅老師主講「走畫，用彩筆記錄生活」、8月2日由溫佳寧老師主講「紙上人物：解鎖紙平板創作」、9月6日由綦宗涵老師主講「不透明與透明風景詩意」、10月11日由古雅仁老師主講「水彩花卉的優雅瞬間」。

此外，有朋自遠方來，今年10月份將推出「台日國際繪畫交流展」，展期自10月1日至12月21日，邀請2位日本水彩畫家中村勝人及末廣章，與2位台灣水彩大師洪東標、古雅仁舉辦4人國際交流聯展。10月4日開幕還有日本三味弦表演。

喜歡手作的朋友別錯過7月及9月的食農藝術教育，將推出玫荔仲夏~荔枝醋DIY活動、柚見到你~百變柚子DIY活動；及12月的寄明信片給2026的自己活動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法