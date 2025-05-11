陳二源《最後的劍蘭》新書分享 寄情花卉書寫家族羈絆

曾獲林榮三文學獎短篇小說首獎肯定的作家陳二源（右），推出首部作品《最後的劍蘭》，在新書分享會與作家林楷倫對談。（李奕縈攝）

〔李奕縈／台北報導〕曾獲林榮三文學獎短篇小說首獎肯定的作家陳二源，推出首部作品《最後的劍蘭》，今（11）日下午在紀州庵文學森林舉辦新書分享會，與作家林楷倫對談。書中以8種不同花卉為題，描繪5個花農家庭的命運與日常，不同於一般職人書寫，著重在家族關係的羈絆，在植物上看似殘酷的生存法則，卻呈現對人溫柔敦厚的接納。

花農子弟出身的陳二源，短篇小說集《最後的劍蘭》內容雖多為虛構，但細節取材自他短暫卻深刻的務農經驗，從切花、整理、拍賣到寄送選擇皆為真實。作品從個人記憶出發，串起花田、土地、家族關係，揭示勞動、世代溝通與地方凋敝的現實，也試圖以女性視角傳達農村中無聲卻堅韌的力量。

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陳二源未來將嘗試全虛構短篇小說創作，他笑著說，或許會推出青春系作品吧！（李奕縈攝）

談及創作緣起，陳二源坦言，小說中每一種花卉都來自童年與返鄉後的勞動記憶，尤其難忘兒時全家夜晚下田搶收雲南菊、母親有次採收割傷手，只以絕緣膠帶（電火布）捆綁簡單包紮，即繼續工作等深刻片段。

18歲離家北上、25歲父親重病返鄉，農務技術生疏、父子無話、母親承擔全家責任，這些生活斷裂在小說中反覆浮現。陳二源指出，花農與園藝愛好者的差異在於看待植物的方式，前者在乎價格與生計，近似無情卻十分務實，而寫作正是他理解與共情的方法。

林楷倫自承與原生家庭相處不睦，從這本書中獲得極大療癒，他好奇詢問，現代純文學小說較多強調殘酷事件，為何小說盡顯溫柔？陳二源回應，前4篇文章為投文學獎而強調張力，後4篇則想為讀者留下較好的感受，例如和解與希望，以及happy ending的感覺。

陳二源表示，《最後的劍蘭》是他獻給家族、土地與自己的誠實之作，無論在地凋零、產業轉型、家庭動盪，他認為均有時代特殊性，期盼能保留那些影響自己甚大的價值。未來將嘗試全虛構短篇小說創作，他笑著說，或許會推出青春系作品吧！

陳二源《最後的劍蘭》新書分享會後，讀者特別送上一束手作花束（李奕縈攝）

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