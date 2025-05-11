大衛鮑伊珍藏巴斯奇亞名作上看2億 藝術家曾親解「王冠」的寓意

巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）創作於1984年的肖像畫〈無題〉（Untitled）。（富藝斯提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕富藝斯紐約現代及當代藝術晚拍（Modern & Contemporary Art Evening Sale）將於美東時間5月13日舉槌，由尚•米榭•巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）創作於1984年的肖像畫〈無題〉（Untitled）領銜，估價高達650萬美金（上看2億台幣）。

富藝斯透過新聞稿說明，此作為巴斯奇亞在瑞典期間創作，最早由他的伯樂布魯諾‧畢修伯格（Bruno Bischofberger）收藏，後於1995年被英國搖滾音樂家大衛•鮑伊（David Bowie）納入畢生珍藏。

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巴斯奇亞這件〈無題〉，展現了藝術家標誌性的圖像語言（包括王冠、文字、動物圖像和流行文化的引用），一顆沒有身體的頭漂浮在模糊的空間感裡，頂著超大的黃色王冠，這種王冠首次出現是在巴斯奇亞1981年向畢卡索致敬的作品，之後，在1983年，巴斯奇亞接受藝術界知名人物亨利‧蓋爾扎勒訪問時，將自己的藝術主題描述為「Royalty, heroism, and the streets」（王權、英雄主義和街道），《無題》中的王冠體現了這種精神；「Royalty」也有權利金之意，或許在文化權力不斷被協商的領域中，此作既宣示著勝利，也宣示著脆弱。

巴斯奇亞是第一批成功將塗鴉的叛逆精神轉移到美術領域的藝術家之一，他保留了塗鴉的即時性和意識形態的迫切性，〈無題〉體現了這種二元性，以自傳性象徵符號概括其開創性實踐的核心主題，可說將獨特的視覺語言與其對社會政治的關切完美融合。

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