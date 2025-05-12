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文化外交2部會協力挺故宮 「歐洲台灣文化年」6至12月熱鬧登場

2025/05/12 07:00

「2025歐洲台灣文化年」將自6月啟動，持續到12月期間，共有8個台灣展演團體12場演出。（駐奧地利代表處提供）「2025歐洲台灣文化年」將自6月啟動，持續到12月期間，共有8個台灣展演團體12場演出。（駐奧地利代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠與外交部長林佳龍今年2月的「雙部長會商」，定調共同推動「文化外交」，為此，駐奧地利代表處以高效率促成外交部與文化部合辦「2025歐洲台灣文化年」，將自6月起陸續邀請8個台灣展演團體到奧地利、克羅埃西亞和斯洛維尼亞3國演出，預計到12月共將舉辦12場音樂及電影活動。

駐奧地利大使劉玄詠表示，此次長達7個月的歐洲文化年活動規劃，除為落實賴清德總統「價值外交」政策，也因今年故宮文物將赴捷克與法國展出，盼藉此次密集的台灣團隊展演活動，促進歐洲人對台灣文化有更多認識，因此由外交部與文化部合作，協力展現台灣豐富多元的文化面貌。
將赴歐洲演出的台灣表演藝術團隊，包括6月率先出發的台灣原聲合唱團及NSO國家交響樂團弦樂六重奏；7月有榮興客家採茶劇團；8月有台灣合唱團以及台灣電影展；9月有新竹縣客家八音團「當東方遇見西方」音樂會，及台北愛樂合唱團巡演；12月再由朱宗慶打擊樂團巡演壓軸。
劉玄詠進一步說明，此次「2025歐洲台灣文化年」邀請的團體，包括原住民、客家等不同族群，不只有使用西方樂器詮釋台灣傳統歌謠，也將展現台灣傳統樂器之美，讓歐洲人了解台灣文化的多元，其實是來自不同族群文化在這個島嶼上兼容並蓄的發展成果。

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