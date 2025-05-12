我駐奧地利大使領銜演出 維也納金廳9月聽見台灣的聲音

劉玄詠（左2）將與狄特曼、瓦爾特共同演出「當東方遇見西方」音樂會，旅居德國的兒子也將赴維也納共襄盛舉。（駐奧地利代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由駐奧地利代表處主策的「2025歐洲台灣文化年」，將自6月起陸續邀請8個台灣展演團體赴歐洲演出。其中，配合國立故宮博物院將於9月赴捷克展出，特別設計了一場「當東方遇見西方」音樂會，將於9月19日在維也納金廳的布拉姆斯廳，由上半場的長號四重奏，與下半場的新竹縣客家八音團演出，向歐洲展現台灣豐富多元的文化面貌。

值得一提的是，上半場的長號四重奏，是由我國駐奧地利大使劉玄詠父子攜手維也納愛樂首席長號狄特曼．庫伯爾伯克（Dietmar Küblböck）、維也納交響樂團獨奏長號演奏家瓦爾特‧福格邁爾（Walter Voglmayr）共同演出，其中，狄特曼是奧國知名音樂家侯斯特‧庫伯爾伯克（Horst Küblböck）之子，與瓦爾特及劉玄詠，3人都可說是侯斯特的得意門生。

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劉玄詠於1987年考取國立維也納音樂院（奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學），師事侯斯特，於1991年取得國立維也納音樂院長號演奏家文憑，是台灣第一位獲此文憑的長號演奏家，不僅是演奏家、指揮家也是音樂教育家，而在他的公務生涯中，更是重要的音樂推廣與藝文產業推動者，因此也獲得「音樂大使」的美譽。

劉玄詠才於日前奧地利「史泰爾馬克邦之春」（Steiermark-Frühling）的一場戶外音樂表演上，臨時受邀即興指揮當地樂團演奏《拉德茲基進行曲》，讓音樂大國的媒體為之驚艷，報導這位來自台灣身兼音樂家身分的外交官。劉玄詠表示，在這次「當東方遇見西方」的音樂會中，將展現歐洲古典音樂和台灣傳統歌謠相遇時激發出的火花。

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