朱團2025-2030全新計畫Odyssey 荷馬史詩見重要寓意

約翰•帕沙達斯（後排左5）曾是朱團的駐團作曲家，是「奧德賽計畫」希臘組的中介協調人。（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團將於2026年1月2日迎接成立40週年，近日宣告啟動全新的「奧德賽（Odyssey）計畫2025-2030」，目標是透過國際交流推進樂團「融合傳統與現代 2.0」的風格形塑，為旗艦作品及世界巡演醞釀更專業的能量。

《奧德賽》（Odyssey）是古希臘詩人荷馬所作的史詩，講述特洛伊戰爭結束後，伊薩卡國王奧德修斯歷經10年艱難險阻，最終回到家鄉的故事。奧德修斯的旅程，象徵著人生的歷練，既展現智慧、勇氣與毅力的重要性，也傳達自我發現的深遠意涵。

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朱團藝術總監朱宗慶表示，樂團現正處在全力衝刺「JPG40倒數1000天計畫」的轉捩階段，「奧德賽」的寓意，十分貼切當前的心境。從文化的根出發，歷經歷練、蛻變、回歸與再出發，藉由「奧德賽計畫」的實踐，希望不只是走遠，更是走深！

迦納組由迦納出身、現任教於美國的打擊樂家帕斯考‧揚擔任中介協調人。（朱團提供）

「奧德賽計畫」將率先啟程的，是由黃堃儼、何鴻棋2位資深團員各自帶領5位樂團團員，分別於6月前往希臘、迦納，進行為期10天的交流活動。朱宗慶表示，感謝文化部對於台灣品牌團隊從事國際交流計畫所給予的信任和支持，「展望未來，我們深感到『台灣就是世界，世界就是台灣』，打擊樂團會把握得來不易的契機，珍惜善用每一分資源，希望飽足的專業能量得以進一步具體轉化，並與世界巡演計畫相輔相成，發揮加乘效應。」

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