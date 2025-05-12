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你是什麼「控」？《創造焦點》邀請青年以馬戲雜耍探索自我

2025/05/12 14:10

新竹縣和果陀劇場合作的「果陀新竹FUN青輕劇場」本週五就要開張了，還沒買票的青少年朋友們，趕快拿出文化幣搶好戲，入場看演出。（記者黃美珠攝）新竹縣和果陀劇場合作的「果陀新竹FUN青輕劇場」本週五就要開張了，還沒買票的青少年朋友們，趕快拿出文化幣搶好戲，入場看演出。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕常聽到「妹控」、「草莓控」、「抹茶控」等，來自台中市的傑出表演團隊Eye Cathching Circus創造焦點，這次透過新竹縣政府文化局和果陀劇場合作的「果陀新竹FUN青輕劇場」，號召13歲到22歲的青少年朋友們持文化幣進劇場，他們將以遊戲的方式，融合音樂、街舞以及馬戲，呈現《控制狂Control+》這齣帶有實驗性的肢體演出，讓大家從中體驗馬戲、雜耍，也探究自己身體跟空間、跟物件、以及跟人的邊界。

新竹縣政府文化局長朱淑敏（前）、果陀劇場專案拓展部總監游正民（第2排右）等一起打開劇場，邀請13歲到22歲的青少年朋友們持文化幣進場入座欣賞好戲。（記者黃美珠攝）新竹縣政府文化局長朱淑敏（前）、果陀劇場專案拓展部總監游正民（第2排右）等一起打開劇場，邀請13歲到22歲的青少年朋友們持文化幣進場入座欣賞好戲。（記者黃美珠攝）

縣府文化局長朱淑敏說，前述創造焦點的演出，是自週五（16日）起到6月21日，號召13歲到22歲的青少年進劇場的「果陀新竹FUN青輕劇場」系列藝文饗宴之一。

台中傑團Eye Cathching Circus創造焦點的《金剛芭比》去年登上巴黎文化奧運的台灣館舞台，這次完整版全國首演將在本月底的新竹縣。（Eye Cathching Circus創造焦點提供）台中傑團Eye Cathching Circus創造焦點的《金剛芭比》去年登上巴黎文化奧運的台灣館舞台，這次完整版全國首演將在本月底的新竹縣。（Eye Cathching Circus創造焦點提供）

她說，文化部近年推行文化幣，從原本補助18歲到22歲青年每人1200點，到擴大從16歲起就可以獲得補助，今年更持續擴大補助對象，就連13歲到15歲的國中生每人也可以有600點的文化幣，讓青少年朋友們持文化幣，就能優惠進入劇場欣賞好的節目。

台中傑團Eye Cathching Circus創造焦點的《金剛芭比》去年登上巴黎文化奧運的台灣館舞台，這次完整版全國首演將在本月底的新竹縣。（Eye Cathching Circus創造焦點提供）台中傑團Eye Cathching Circus創造焦點的《金剛芭比》去年登上巴黎文化奧運的台灣館舞台，這次完整版全國首演將在本月底的新竹縣。（Eye Cathching Circus創造焦點提供）

果陀劇場專案拓展部總監游正民說，今年的「果陀新竹FUN青輕劇場」安排了3齣風格迥異的作品。

台中傑團Eye Cathching Circus創造焦點的《控制狂Control+》，結合心理學的控制狂7大特徵，搭配馬戲雜耍等呈現。（Eye Cathching Circus創造焦點提供）台中傑團Eye Cathching Circus創造焦點的《控制狂Control+》，結合心理學的控制狂7大特徵，搭配馬戲雜耍等呈現。（Eye Cathching Circus創造焦點提供）

本週五率先上陣的就是卡米地喜劇俱樂部的「卡米地喜版新竹週」，從週五晚專屬女生的脫口秀之夜，到週六下午是熟男的men's talk，週六夜則由搞笑漫才盡出，連3場要跟青年朋友們共度歡樂時光。

台中傑團Eye Cathching Circus創造焦點的《控制狂Control+》，結合心理學的控制狂7大特徵，搭配馬戲雜耍等呈現。（Eye Cathching Circus創造焦點提供）台中傑團Eye Cathching Circus創造焦點的《控制狂Control+》，結合心理學的控制狂7大特徵，搭配馬戲雜耍等呈現。（Eye Cathching Circus創造焦點提供）

5月23日起到25日則由Eye Cathching Circus創造焦點帶來《金剛芭比》、《控制狂Control+》2個跟馬戲有關卻又風格迥異的節目。6月21日則是AMcreative安徒生和莫札特的創意《Musical TARU！恐龍復活了！》音樂劇，適合親子共享。

台中傑團Eye Cathching Circus創造焦點的《控制狂Control+》，結合心理學的控制狂7大特徵，搭配馬戲雜耍等呈現。（Eye Cathching Circus創造焦點提供）台中傑團Eye Cathching Circus創造焦點的《控制狂Control+》，結合心理學的控制狂7大特徵，搭配馬戲雜耍等呈現。（Eye Cathching Circus創造焦點提供）

《金剛芭比》導演梅芷菱說，金剛芭比是群優秀的女子馬戲演員群像，它結合了馬戲和雜耍，打破傳統女子受限肌肉和線條，只能做雜耍演出的刻板印象，她們用舞台展現另一種性平而備受關注，精華版去年還曾獲邀登上了法國巴黎的文化奧運舞台，這次是完整版在國內首次公演。

台中傑團Eye Cathching Circus創造焦點的《控制狂Control+》，結合心理學的控制狂7大特徵，搭配馬戲雜耍等呈現。（Eye Cathching Circus創造焦點提供）台中傑團Eye Cathching Circus創造焦點的《控制狂Control+》，結合心理學的控制狂7大特徵，搭配馬戲雜耍等呈現。（Eye Cathching Circus創造焦點提供）

至於《控制狂Control+》則導入心理學上控制狂的7大特徵表現，他們用音樂、街舞、以及馬戲雜耍，搭配球、或環等工具，邀請現場觀眾一起探究每個人內心潛藏的各種「控」！算是很另類的演出創作。

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