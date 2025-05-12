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《美濃映象微短片》最高獎金10萬 初選名單揭曉

2025/05/12 14:15

由台灣地區美濃博士學人協會首辦的《美濃映象微短片競賽》，大專組最高獎金達10萬元。（美濃博士學人協會提供）由台灣地區美濃博士學人協會首辦的《美濃映象微短片競賽》，大專組最高獎金達10萬元。（美濃博士學人協會提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕由台灣地區美濃博士學人協會首辦的《美濃映象微短片競賽》，今天公布初選名單，共有30組入選獲得5000元製作費，決賽將於年底登場，大專組最高獎金10萬元。

第一屆美濃映象微短片競賽以《看見美濃之美》為主題，廣邀國高中和大專學子以美濃社會人文、自然景觀及飲食文化為內容，拍攝1支5-10分鐘的短影片，影片形式不拘，也不限拍攝工具，手機也能參賽。

評審討論各組初選名單。（美濃博士學人協會提供）評審討論各組初選名單。（美濃博士學人協會提供）

美濃博士學人協會秘書長古錦松表示，此次活動獲日勝生集團經費贊助，大專組最高獎金達10萬元，高中、國中組分別為6萬、4萬元，吸引52組學子組隊報名參賽。

主辦單位今天公布的初選名單，國中組初選10組，分別為－《三山國王廟的由來》明華國中高昕澤、林洋笙、許峻昊、謝昕芸，《美濃映象：光影之後》龍肚國中劉芳語、黃秀菁、謝佩潔、劉柏辛，《吃貨GIRL!竹頭背隱藏美食》美濃國中陳帷玲、鍾絜妤、鍾采歆、鍾宇真、黃楀彤、楊宥楨，《流過童年的河》美濃國中林韵晟、馮詩貽，《家的味道：文化融合下的美濃餐桌》南隆國中楊敏瑜、李禹葳、鍾佳欣、劉子翎、楊雅茹，《粄條變奏曲：我們的文化餐桌》南隆國中劉雅欣、彭瀞萱、曾語晴、朱云琪，《客宴·美濃》南隆國中賴卉芸、張子勳、劉祐辰、溫婕如、劉佳燕、吳函欣、劉家豪、黃敬晟、羅彩容、范慈安，《蔡火鶴的美濃花語》旗山國中林子鑫、郭秉麟、湯承諺，《樂遊美濃》五福國中鄭彧佳、鄭玨勗，《一日遊遍美濃》右昌國中、復華國中蘇俞睿、曾楀崴、曾楀喬。

高中組初選8組，分別為－《美濃美景金不換》高雄高商葉恩綺、黃品瑄、蔡泊欣、蘇桓慶，《從回憶裡路過，到你身旁》高雄高商蔡泊欣、范芷涵、陳永寧、沈峻暘、郭家馨，《傘下的回憶》高雄高商董欣妤、何翊豪、林軒妘，《濾鏡之外的美濃》高雄高商范芷涵、董宣妘、吳菲凡、張立如、陳泓云、黃建鈞，《午後，有人說故事》高雄高商莊潔宇、劉寶隆、陳永寧、劉晏榕，《明明是你導的啊》高雄高商蘇俞涵、郭祐亦、黃俐晴、劉人豪，《信上的美濃》高雄高商吳承諺、陳彥廷、陳彥瑄、林聖恩，《香煙引路歸我庄：探尋美濃歲時祭儀》復興商工蕭亨哲。

大專組初選12組，分別為－《紙傘下的光，粄條裡的魂：走進美濃客庄》世新廣電葉蓁倪、沈凱櫳，《尋找菊次郎》實踐動畫盧湘昀、張宜廷、戴佑慈、鄭羿名、張鈞翔，《芷嬗的紙傘》實踐動畫陳姿妤、蔡明軒、林楷芯、陳禹卉、彭芊睿，《大戲》實踐動畫賴佑家、高崧銘、張育榛、邱炳榮、馬香君，《喵遊濃情》實踐動畫吳佳駿、蕭竣、賴翌菁、李軒豪，《一碗粄條》台藝大視覺傳達、台師大社教羅邦、房玉婕，《回家美濃》實踐動畫吳宥緯、林秀胤、莊良豪、陳力嘉，《依稀印象》義大影視張嘉哲、許偉哲、劉烜緒，《光影下的美濃》實踐動畫蔡宜潔，《那些風走過的地方》高科大行銷、暨南管理、雲科大文資、虎尾科大休閒、高雄高商何芝宇、林亭羽、施昕宇、陳思羽、杜長庭，《瀰濃庄情》中山材料光電、中山中文謝政韋、林宜楨，《紙仔的珍貴旅程》實踐動畫江毓真、柯佩緹。

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