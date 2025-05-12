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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

號召進劇場成效豐 竹縣文化幣青年席次販售率近10％

2025/05/12 14:27

新竹縣連2年，透過跟劇團策略聯盟推出優質節目，再加上主動積極走入校園宣傳，成功吸引到青年進劇場上座。（縣府文化局提供）新竹縣連2年，透過跟劇團策略聯盟推出優質節目，再加上主動積極走入校園宣傳，成功吸引到青年進劇場上座。（縣府文化局提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局統計，去年他們跟成立36年的知名劇團果陀劇場合作，推出「果陀新竹FUN青輕劇場」專案號召青年進劇場享受藝文活動，文化幣青年席次販售率約5.8%，在去年好口碑加持下，今年果陀Fun青輕專案的青年席位售票率已翻倍、近10%，縣府演藝廳開年迄今的全館青年席位售票率也已有22.7%的表現。

去年的「果陀新竹FUN青輕劇場」總共有4個表演團隊參與演出，包含今年再次回歸的卡米地喜劇俱樂部、Eye Catching Circus創造焦點，另有僻室House Peace、以及娛人時代。

新竹縣連2年，透過跟劇團策略聯盟推出優質節目，再加上主動積極走入校園宣傳，成功吸引到青年進劇場上座。（縣府文化局提供）新竹縣連2年，透過跟劇團策略聯盟推出優質節目，再加上主動積極走入校園宣傳，成功吸引到青年進劇場上座。（縣府文化局提供）

配合文化幣政策，鎖定號召16歲到22歲、每人享有1200點文化幣的青年進劇場，其中僻室House Peace的《移動島嶼》青年入座率最高，有11.27%，一整波下來，整體青年的上座率有5.8%。

文化局直言，享有文化幣的青年普遍仍在學，暫時沒有經濟能力，所以傳統不被列為劇場的目標行銷對象。文化幣政策推出後，除了進劇場可以使用，也能用來買書、或進電影院欣賞國片。

新竹縣連2年，透過跟劇團策略聯盟推出優質節目，再加上主動積極走入校園宣傳，成功吸引到青年進劇場上座。（縣府文化局提供）新竹縣連2年，透過跟劇團策略聯盟推出優質節目，再加上主動積極走入校園宣傳，成功吸引到青年進劇場上座。（縣府文化局提供）

有的書店會給使用者等值回饋，影廳或有送爆米花等好康，相對於劇場更有吸引力；就是劇場之間的比拚，也有硬體交通條件、以及劇碼卡司，甚至是優惠程度等的比較，各縣市政府所屬的劇場號召力很難跟兩廳院的相提並論。

新竹縣連2年，透過跟劇團策略聯盟推出優質節目，加上主動積極走入校園宣傳，比其他縣市很難突破販售率狀況，算是成功吸引到青年進劇場上座。

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