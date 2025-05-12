山與海的對話 新北插角森林實小訪澎湖風櫃拓展視野

新北插角森林實驗小學，表演拿手武術。（風櫃國小提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一場跨越山與海的教育交流，在澎湖縣風櫃國小展開，新北市插角森林實驗小學4年級的學生、家長及老師們來訪風櫃，參與了一場充滿環保意識與在地文化的交流活動。

榮獲教育部教學卓越獎的新北市插角森林實驗小學跨海抵澎，與擁有濃厚海洋特色的風櫃國小進行交流。來自山林的孩子們首次踏上海島，與海邊的孩子們一起學習、行動，展開山與海的對話，激盪出不同環境背景下的教育火花。

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山與海的對話，新北插角森林實驗小學與澎湖風櫃國小攜手淨灘。（風櫃國小提供）

風櫃國小邀請遠道而來的插角小朋友，一同融入學校的課程體驗，包括每月定期進行的「淨灘行動」，大家一起戴上手套、彎下腰，清理海岸邊的垃圾，透過實際行動體會愛護環境、守護地球的重要性。活動中，孩子們也學習進行垃圾分類，從中了解資源再利用的意義。最後，大家進行環保藝術創作活動，在玩樂與創意中深化環境教育的意義。活動充滿歡笑與感動，也讓插角的小朋友們帶著澎湖的美景與人情味，滿載而歸。

風櫃國小校長林妍伶表示，感謝環保局的支持，讓風櫃國小水環境巡守隊能夠完成每月的任務，這一次剛好新北市插角森林實驗小學一起來愛護沙灘，期望透過每一次的交流與合作，讓不管山與海的孩子們都能拓展視野，培養對自然與土地的關懷之心。這樣的山海交流不僅是一場美好的教育旅程，也是一份對地球的共同承諾。

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