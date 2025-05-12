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立陶宛、台灣音樂家交流音樂會5/17新營登場

2025/05/12 14:50

《琥珀琴聲 Gintaro garsai》5月17日在新營文化中心登場，透過立陶宛、台灣音樂家的跨文化對話，帶領觀眾穿梭於浪漫與古典之間，體驗音樂中最純粹的感動。（南市文化局提供）《琥珀琴聲 Gintaro garsai》5月17日在新營文化中心登場，透過立陶宛、台灣音樂家的跨文化對話，帶領觀眾穿梭於浪漫與古典之間，體驗音樂中最純粹的感動。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕《琥珀琴聲 Gintaro garsai》5月17日在新營文化中心登場，透過立陶宛、台灣音樂家的跨文化對話，帶領觀眾穿梭於浪漫與古典之間，體驗音樂中最純粹的感動。

《琥珀琴聲 Gintaro garsai》5月17日在新營文化中心登場，榮獲魯賓斯坦國際鋼琴大賽首獎的立陶宛鋼琴大師亞歷珊卓拉・居維布理特（Aleksandra Žvirblytė）領銜獨奏。（南市文化局提供）《琥珀琴聲 Gintaro garsai》5月17日在新營文化中心登場，榮獲魯賓斯坦國際鋼琴大賽首獎的立陶宛鋼琴大師亞歷珊卓拉・居維布理特（Aleksandra Žvirblytė）領銜獨奏。（南市文化局提供）

南市文化局表示，榮獲魯賓斯坦國際鋼琴大賽首獎的立陶宛鋼琴大師亞歷珊卓拉・居維布理特（Aleksandra Žvirblytė）領銜獨奏，攜手TASO Bravo青少年管弦樂團與台南大學音樂學系管弦樂團，共同演繹歐洲經典樂章。音樂會上半場由亞歷珊卓拉・居維布理特擔綱演奏蕭邦《f小調第二號鋼琴協奏曲》，細膩詮釋出明媚春日下的繾綣柔情；下半場則由兩大青年樂團共同演繹海頓《降E大調嬉遊曲》，以及羅西尼筆下幽默感與戲劇性十足的《鵲賊》與《威廉泰爾》序曲，展現青年音樂家們的熱情與潛力。

文化局指出，亞歷珊卓拉・居維布理特不僅為國際獲獎無數的鋼琴名家，更是融合古典與當代風格的藝術實踐者，首度來台灣登台演出，除為音樂會增添極大光彩，也為本次青年樂手提供與國際大師合作的寶貴經驗。透過音樂與教育的深耕交流，為台灣的藝術教育與國際連結打開全新篇章。在琥珀光影中，聆聽穿越歐亞時空的琴聲，購票可至OPENTIX售票系統，活動資訊可至「新營文化中心」官方粉絲專頁。

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