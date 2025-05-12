香格里拉樂園客家文物重生 勤美集團捐贈客發中心展出

勤美集團將收藏逾400件的客家族群日常物件捐贈客委會客家文化發展中心，即日起展出。（客發中心提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕香格里拉樂園曾是苗栗縣最具代表性的主題遊樂園，也是許多台灣人童年記憶的重要場域。2012年勤美集團接手買下香格里拉樂園，並完整保留園區內「客家庄」收藏，勤美集團將裡頭收藏逾400件的客家族群日常物件捐贈給客委會客家文化發展中心，即日起展出。

展覽精選近40件文物展出，展示如勾嘴繡鞋、絨花髮插、藤編茶壽、算盤與秤砣等生活物件。（勤美集團提供）

香格里拉樂園客家庄成立於1989年，當年歷時2個多月進行文物規畫與徵集，規畫農具、刺繡、器具、生活4個館場，共收藏超過400件客家族群日常樣貌的物件。根據當年客家庄文物館陳達明老師表示，香格里拉樂園客家庄，應該是台灣第一間由民間企業自主成立的客家文物館，堪稱當代地方保存客家文化的早期典範。

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隨著香格里拉樂園轉型進入再造的新階段，勤美集團選擇將這批珍貴館藏，以及一座近三米高、象徵吉祥如意的玉石蟠桃樹，全數無償捐贈予客家委員會客家文化發展中心。

勤美集團與客家文化發展中心共同策畫特展《我們都在這場文化接力裡》。（勤美集團提供）

為讓這批文化記憶重新走進大眾視野，勤美集團與客家文化發展中心共同策畫特展《我們都在這場文化接力裡》，展期自5月12日至2025年6月30日止，於客家文化發展中心登場。展覽精選近40件文物展出，包括餐食器皿、工藝技藝、教育知識及客家女性房間4大主題，展示如勾嘴繡鞋、絨花髮插、藤編茶壽、算盤與秤砣等生活物件，讓觀眾透過熟悉的日用品，重新理解文化如何在日常中流動與傳承。

客委會副主任委員范佐銘表示，與勤美集團合作的特展，如同勤美集團所言，從這些文物中都是能反映出客家常民生活的物件，從物件可以讓大家了解到客庄平時生活的樣貌，感謝勤美集團的文化接力捐贈400多件文物給客委會。

勤美集團生活創新事業處副總經理何承育表示，文化從來不是企業資產，企業能做的，是在有能力時守護文化、讓記憶回到社會被看見。他強調，文化是屬於所有人的公共資源，應在傳承中被更多人參與與使用。

客家文化發展中心主任何金樑也指出，這批具高度在地性與文化價值的文物，是企業實踐社會責任的具體成果。他表示，希望透過本次合作，展現文化公共財的精神，讓地方記憶不僅被保存，更能對話世界。

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