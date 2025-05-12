光明國小弦樂團赴日金澤音樂祭演出 進行台日音樂文化交流

光明國小管弦樂團本月4日於日本金澤市役所第二本廳舍表演，為觀眾帶來一場充滿童趣與深度文化意涵的音樂演出。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣光明國小弦樂團連續6年於全國學生音樂比賽獲得特優的肯定，本月初赴日本參與日本金澤音樂祭演出，進行台日音樂文化交流！

新竹縣光明國小弦樂團近日前往日本參與2025年日本金澤音樂祭。（擷取自新竹縣政府官網）

光明國小弦樂團5月4日於日本金澤市役所第二本廳舍表演，演出多首深受觀眾喜愛的宮崎駿動畫主題曲與台灣傳統歌謠，包括〈崖上的波妞〉、〈風之歌〉，以及〈台灣四季組曲〉、〈蘭陽舞曲〉等，內容豐富多元，讓觀眾在優美的旋律中感受兩地文化交織之美。

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悠揚的琴聲回盪在市役所大廳中，吸引市府員工、市民及訪客駐足欣賞。演出不僅展現學生們深厚的音樂實力與團隊合作精神，也傳遞來自台灣的文化熱情與藝術自信。

光明國小管弦樂團悠揚的琴聲回盪在市役所大廳中，吸引市府員工、市民及訪客駐足欣賞。（擷取自新竹縣政府官網）

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