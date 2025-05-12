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台灣戲曲學院5月密集公演 讓戲迷大飽眼福

2025/05/12 17:29

台灣戲曲學院春季公演密集登場，歌仔戲學系高職部將演出《楊宗保與穆桂英》。（台灣戲曲學院提供）台灣戲曲學院春季公演密集登場，歌仔戲學系高職部將演出《楊宗保與穆桂英》。（台灣戲曲學院提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕愛看戲的民眾看過來！國立台灣戲曲學院今（12）日說明，高職部春季公演5月密集登場，客家戲學系推出《紫石街》，劇場藝術學系推出《女女女女女》、民俗技藝學系帶來「啟航」、歌仔戲學系演出《楊宗保與穆桂英》，京劇學系帶來匯集不同年級學生成果的「京韻春曉」，檔檔精彩，展現戲曲新生代的潛力。

劇場藝術學系將在5月16日至18日，在木柵校區黑箱教室表演《女女女女女》，該劇是圍繞5位性格迥異的姊妹展開家庭劇，藉由她們對父親再婚的反應，揭開5姊妹對於缺席的母親形象與記憶所產生的矛盾和焦慮，以及彼此間情感與責任的微妙關係，探討當代社會中的性別身份、自我實現與世代衝突。

此外，民俗技藝學系在5月16至18日於內湖校區中興堂演出「啟航」，展現高超特技，希望透過肢體演出與觀眾心靈相通；歌仔戲學系推出《楊宗保與穆桂英》，5月24到25日在內湖校區碧湖劇場開演，是一齣描述五倫綱常中細膩的情感交流與衝突。

京劇學系「京韻春曉」將於6月7日在內湖校區碧湖劇場推出，匯聚不同年級學生的學習成果，透過小學六年級紮實穩健的基本功展演、國三學子成熟自信的劇目大登殿亮相，以及高三學生精選劇目的傾情詮釋，完整呈現出戲曲教育從啟蒙到綻放的成長軌跡。

至於客家戲學系擔綱演出紫石街骨子老戲，由耳熟能詳的水滸傳改編成重新整合劇目，台灣戲曲學院校長李揚表示，客家戲科成立24年以來，堅持以傳統戲曲表演功法，融合全方位藝術領域課程學習，所培育的客家戲曲人才，已經在客家文化藝術傳播與舞台開枝散葉。

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