高雄「鹽夏不夜埕」夜間藝術展 五感體驗府北街區

「鹽夏不夜埕」夜間藝術展，帶領民眾體驗府北街區、探索老鹽程。（中山大學提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學主辦第8屆「2025鹽夏不夜埕」夜間藝術展，即日起至17日在高雄鹽埕區府北公園登場。今年以「鹽來遮好呷」為主題，策劃裝置藝術、互動演出、市集與導覽，邀民眾透過味覺、視覺、聽覺與記憶交織的感官，體驗及探索老鹽埕。

鹽夏不夜埕展區涵蓋府北公園與其周邊街區，今年共展出13件裝置藝術作品，由中山大學學生與在地社區協作完成，除了有策展團隊融入角色扮演的街頭實體導覽外，也首次設置QRcode掃碼語音導覽，深入介紹裝置藝術的創作歷程與意義，17日晚間在府北公園亦有光榮國小跳鼓陣的互動表演。

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「鹽夏不夜埕」夜間藝術展將展至5月17日。（中山大學提供）

逢假日亦有市集活動，今年以「酸、甜、苦、辣、鹹」為概念，將鹽埕街區、七福商場與香港商場串聯為味覺地圖，匯聚地方特色美食與個人記憶，包含翰品酒店、那吃口裡與冰滴製造所等在地店家共同參與「三杯擂台」，以茶杯、酒杯與咖啡杯為靈感，端出具創意料理與飲品，帶動在地商圈振興，另有二手永續市集。

指導策展與創作的中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程助理教授宋世祥表示，鹽夏不夜埕從2018年起到今年已經第8年，更是在城中城大火之後已經在府北社區深耕4年，盼藉此帶動府北公園周邊商圈復甦。

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