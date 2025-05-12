跳入藝術世界！桃園市兒童美術館518博物館日免費參觀

小朋友參觀桃園市兒童美術館。（桃園市立美術館提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕5月18日國際博物館日將至，桃園市立美術館轄下的桃園市兒童美術館將為大家帶來一場獨特的藝術體驗。當天除開放免費入館，於下午3至4點邀請「故事從『不見的秋天』開始」展的策展團隊—InTW舞影工作室，帶來當代舞蹈演出《A Promised Land》（應許之地-限地演出），邀請大小朋友一起沉浸在舞蹈表演帶來的想像世界，跟著舞者遊走在美術館內外空間，享受不一樣的參觀體驗。

小朋友參觀桃園市兒童美術館。（桃園市立美術館提供）

同時，回應國際博物館日主題，博物館作為塑造永續和具包容性社群的積極角色，5月18日當天下午1至3點也將由參展團隊思樂樂劇場帶領「陂塘系列創作工作坊」最終回「陂塘未來式」創作工作坊。

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InTW舞影工作室帶來當代舞蹈演出《A Promised Land》（應許之地-限地演出）。（圖片由InTW舞影工作室提供）

桃園市立美術館代理館長張至敏表示，桃園市立美術館的建設工程持續進行中，與桃園市兒童美術館兩館之間的空橋已逐漸成形，作為台灣六都最年輕的城市，期盼將藝術融入民眾的日常生活。5月18日國際博物館日將有6名舞者將踩著舞步於館內外移動表演，再沿著戶外白色步道翩翩起舞，回應建築的設計語彙，透過舞蹈創造另一種自由穿梭的藝術景觀，展現出豐富的能量。這次表演旨在重新詮釋觀看的體驗，帶領觀眾打破美術館傳統的空間視角，激發更多藝術創作的可能性。

桃園市立美術館外觀。（桃園市立美術館提供）

另外，由擅長以戲劇推動公民教育的思樂樂劇場所帶領的「陂塘未來式」工作坊，是這次陂塘系列工作坊的最後一堂課，工作坊將透過肢體開發及合作練習活動，引領親子創意發想「氣候變遷下的生態與人類生活」，進一步思考並創作呈現「希望陂塘的未來會變成什麼樣子」。此活動採事前報名制，歡迎有興趣的大小朋友參與。