日行萬里神獸超可愛 518故宮北院送甪端 網驚：「甪」多一丿

故宮北院將可愛逗趣的神獸文物「甪端」設計成彩繪拼圖磁鐵。（故宮提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕迎接518國際博物館日，國內各大博物館紛紛祭優惠，其中，故宮北院將贈送院藏文物「甪端」設計的彩繪拼圖磁鐵，不僅可愛又吸睛，「甪端」象徵的意義，更令人大讚：了不起！不過，時常有人驚問：不是「用」或「角」！「甪」，怎麼念呢？

首先要先睜大眼睛看清楚這個字：「甪（ㄌㄨˋ）」與「用」，差一撇就差很多。根據故宮網站的3D文物賞析專區，可以把這個名為〈清 銅胎畫琺瑯甪端〉的文物，上下左右、放大、縮小看明白。

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故宮網站的3D文物賞析專區，可以把這個名為〈清 銅胎畫琺瑯甪端〉看清楚。（故宮提供）

據《宋書‧符瑞志》載：「甪端者，日行萬八千里，又曉四裔之語，聖主在位，明達外方幽遠之事，則捧書而至。」意指「甪端」是一種博學多聞，剛正不阿的異獸。相傳它每天能走1萬8千里，精通各國語言，通常在有賢明君主統治時才出現，不只是祥瑞的象徵，也代表識別賢者的能力，因此，以前常作為宮廷中的陳設，除可彰顯皇帝的賢明，也顯示皇帝對各國事務的瞭解，象徵萬國前來朝拜的盛世。

「甪端」外型和麒麟接近，有犀角、獅身、龍背、熊爪、魚鱗、牛尾，差別在於甪端是單角。甪端的頭部是蓋子，身體的是容器，常被製成香薰的器物，放在皇帝的座位或書房中。頭部清楚地描繪五官，眼睛又圓又大，嘴巴微張露出牙齒，頸部鑄有精美的卷雲紋，華麗中又給人可愛的感覺。

​故宮將於518博物館日在正館推出「獨角獸出沒？！」手作活動，靈感就來自可愛逗趣的「甪端」，結合獸身卷雲紋飾，設計成彩繪拼圖磁鐵，民眾憑當日免費門票即可兌換材料。

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