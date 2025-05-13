當代藝術跨域開趴！光球音樂祭燃炸亞洲電子實驗藝術力 優人神鼓8音持咒開戰

優人神鼓旗下的實驗團體「優人8音」將攜手，以四大咒語融合舞曲節奏演出。（光球音樂祭提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕融合新媒體藝術、聲光裝置、跨性別變裝劇場、電子聲響與舞蹈身體實驗的2025光球音樂祭將於5月17日至18日登場。此次音樂祭不僅延續過往對電音與視覺整合的高度追求，更大幅擴展當代表演藝術的多元語彙，邀請眾多跨領域藝術家打造聲、光、身體、咒語與科技對話的電子音樂實驗。

台灣新媒體藝術家Andy Liu將結合行動雕塑與酷兒戲劇。（光球音樂祭提供）

今年亮點之一，優人神鼓旗下的實驗團體「優人8音」將攜手光球音樂祭主理人Sonia Calico，以四大咒語融合舞曲節奏，在舞台上展開聲音與神性的能量對撞。咒語如《大悲咒》、《六字大明咒》與《不動明王咒》等，將透過吟唱與節奏融合，引發聽覺與靈性共振，探索聲音作為法印的潛能。德國柏林聲音藝術家Max Dahlhaus則攜手視覺團隊XTRUX登場，帶來以聲光空間雕塑為核心的音像演出。XTRUX專注於數位身份與科技感知的實驗性創作，曾活躍於林茲電子藝術節與C-LAB聲響藝術節。本次將透過動態捕捉、LED結構與電子音像解剖，精密詮釋當代感知與身體擴張的邊界。

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來自台北的實驗劇場團體「次元家族」也將現身演出。由變裝藝術家爆米花領軍，融合佛教、民俗、奇幻與酷兒美學，挑戰性別與身分的視覺疆界，其作品曾現身於台北國際變裝藝術節與泰國Wonderfruit音樂節，本次演出將以儀式化劇場表現進行表演性召喚，建構出劇場、身體與靈性之間的嶄新張力。而來自韓國的電子音樂人KIRARA，則以融合Big Beat與House節奏的聲響語彙，展現對跨性別身份的自我詮釋。

熊世翔將以舞蹈結合即時視覺交織演出。（光球音樂祭提供）

台灣新媒體藝術家Andy Liu也將結合行動雕塑與酷兒戲劇，攜手藝術家LIGRYE，呈現批判科技樂觀主義的行動場景。其作品關注身體在科技主導下的異化現象，並強調酷兒性作為一種超人類主義的潛能延展。

此外，音速死馬、熊世翔與洪翊博三方合作，則將聲響、即時視覺與舞蹈交織成一場感知的乒乓對決。其使用體感裝置與器樂Controllerism，即興取樣構成獨特音像現場。

2025光球音樂祭將於5月17日15時至5月18日凌晨4時於台北流行音樂中心戶外表演空間、SUB LIVE與LIVE HOUSE D登場，除演出外，更設有觀眾可參與的乒乓大賽挑戰賽區，打造從聲響、影像、身體到互動的多重沉浸體驗。詳詢光球音樂祭官方網站與臉書。

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