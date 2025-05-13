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「我的新北市」粉專14週年 完成任務有機會參加「食在新北，藝饗未來」餐會

2025/05/13 10:06

新北市府新聞局策劃「我的新北市」14週年粉絲限定活動，將於6月3日在新北市美術館舉行，打造獨一無二的藝術饗宴。（新聞局提供）新北市府新聞局策劃「我的新北市」14週年粉絲限定活動，將於6月3日在新北市美術館舉行，打造獨一無二的藝術饗宴。（新聞局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕為慶祝新北市政府臉書官方粉絲專頁「我的新北市」成立14週年，市府新聞局策劃回饋粉絲的限定活動，將於今年6月3日在新北市美術館舉行，集結鶯歌陶瓷工藝、新美館特色元素與主廚團隊巧思，打造獨一無二、五感沉浸的藝術饗宴。

新聞局長李利貞指出，「我的新北市」14週年活動以「食在新北，藝饗未來」為主題，將新北市美術館化身為藝術餐桌，透過在地食材、創意料理與美學食器，打造一場充滿地方風味與藝術氣息的小型餐會，邀賓客品味「生活即藝術、藝術即生活」的美好片刻，希望引領更多民眾走進這座城市文化新地標，實現「全民美術館」的願景。

她說，餐會菜單由知名料理創作團隊THE STUDIO精心設計，靈感源自新北市美術館的地理與藝術特色，嚴選新北當令食材，挑選鶯歌打造的專屬瓷器盛裝。活動場地選在新北市美術館戶外空間「新美聚場」，現代建築與自然景觀相互交織，營造開放且富有美感的氛圍，當天將邀請爵士樂團演出，並於午宴後安排專人導覽。

李利貞表示，「我的新北市」為全國最資深、粉絲數最多的地方政府官方粉專，粉絲數突破百萬人，貼文發布主題廣泛，包含重要政策資訊、觀光景點介紹、市府重要大型活動、運動賽事及生活資訊等。

即日起至5月22日止，只需完成指定條件，就有機會獲得14週年活動「食在新北，藝饗未來」限量入場資格，活動辦法可鎖定「我的新北市」臉書粉專。

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