藝術也可以這麼好玩！從欣賞到全面體驗 奇美博物館推兒童夏令營

奇美博物館推出「藝術大豐收」兒童夏令營，早鳥優惠開始報名。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館深受歡迎的兒童夏令營，今年暑假再度登場，結合書本導讀、展廳互動與創意實作等三大核心單元，從欣賞到全面體驗，讓孩子享受玩藝術的樂趣，即起受理報名。

奇美博物館推出「藝術大豐收」兒童夏令營，早鳥優惠開始報名。（奇美博物館提供）

館方表示，今年的兒童夏令營以「藝術大豐收」為主題，強調「平面觀察」與「立體實作」的雙重學習，讓孩子在賞畫、導覽的過程中啟動想像，進而激發創意，精彩呈現，活動將於7、8月每週五登場，已開放早鳥優惠，限額報名。

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奇美博物館推出「藝術大豐收」兒童夏令營，早鳥優惠開始報名。（奇美博物館提供）

在夏令營中，會先認識繪畫故事、構圖色彩，再到展廳近距離欣賞名畫的筆觸細節，最後則動手實作，循序漸進地打開孩子的藝術感官，逐步引導他們深入體驗，一次享受三大樂趣。

館方提到，課程結合感官探索、創意思考，讓學習從紙本進到實境、從靜態走向互動，培養孩子的審美力與觀察力，更能激發創造力，打造屬於自己的藝術豐收世界。

三大核心單元依序是「解構藝術」、「親近藝術」、「創作藝術」；首先是以《我的大豐收─畫作尋寶祕笈》立體童書為啟蒙，透過圖像、彩色濾鏡、互動貼紙等豐富設計，帶領孩子拆解背後的故事與創作技巧。

館方指出，第一單元主要是透過畫家簽名、色彩構圖、形狀運用到材質觀察，讓孩子輕鬆掌握欣賞名畫的九大祕訣。

第二單元則實地進入展廳，透過導覽與互動學習單，引導孩子近距離欣賞、觀察其筆觸與細節，感受畫家靈動的表現，讓孩子在真實的藝術氛圍中，體會作品的力量。

第三單元帶領孩子將前面學到的抽象知識，變成看得見、摸得到的立體作品，嘗試以「底稿複製技法」，讓草圖轉印到砂紙上，用蠟筆揮灑色彩。

過程中也會用捲紙板鋪灑綠意，完成立體的「豐收草堆」，並搭建出遠近不同視角的立體風景，感受從2D到3D的創作想像與思維。

奇美博物館的藝術大豐收夏令營，對象為8至12歲兒童，每場次上限15位，報名費用原價2500元，即起至6月15日推出早鳥9折優惠2250元。

費用內含3小時活動學費、《My Harvest Journey我的大豐收─畫作尋寶祕笈》立體童書、活動教具與創作材料，並贈送2張奇美博物館常設展全票（價值400元）。

報名請洽ACCUPASS 活動通https://reurl.cc/M369jk，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org 。

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