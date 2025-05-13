十三行博物館推「考古甜心」 參加活動帶回萌系巧克力

新北市八里區十三行博物館與中華穀類食品工業技術研究所合作，推出鎮館之寶「人面陶罐」造型巧克力甜點「考古甜心」。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區十三行博物館與中華穀類食品工業技術研究所合作，推出鎮館之寶「人面陶罐」造型巧克力甜點「考古甜心」，外型還原度高、風味獨特，讓史前文化化身可口點心，即日起報名參加「新北市國際考古論壇」或粉專「我為八里做一件事，永續改變看得見」活動，就能把甜點帶回家。而此次論壇免費參加，即日起至5月14日開放第二波報名，限額40名，額滿即止。

新北市十三行博物館攜手中華穀類食品工業技術研究所推出超萌「考古甜心」巧克力。（記者羅國嘉攝）

十三行館長羅珮瑄表示，「考古甜心」由穀研所歷時半年開發，以3種巧克力疊砌出黑白雙色基底，融合鐵觀音茶粉與柚子果泥，呈現清香果韻。全程於八里製作，減少碳足跡，實踐永續理念，也讓考古文化從博物館展櫃躍上舌尖，開創「可觸、可感、可品」的文化新體驗。

請繼續往下閱讀...

羅珮瑄指出，「新北市國際考古論壇」將於22日登場，主題為「考古視野中的競技與永續」，邀請台、日、韓學者探討史前運動、海洋智慧與永續生活。報名論壇即可獲贈「考古甜心」；未能親臨現場的民眾，可參加官方臉書「我為八里做一件事，永續改變看得見」活動，也有機會獲得甜點一份；「新北考古生活節」24日、25日也將登場，甜點也於當天限量販售。

羅珮瑄說，透過與八里在地產業合作，不僅創造獨特文化體驗，更實踐文化資產與地方共榮的理念。這份甜點承載文化傳承使命，展現博物館與社區共創永續未來的願景，同時藉此推廣八里魅力，凝聚大眾對永續發展的共識。更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw 或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。

新北市國際考古論壇將於5月22日登場，十三行博物館再推第二波報名名額，此次論壇免費參加，即日起至5月14日開放限額40名，額滿即止。（記者羅國嘉攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法