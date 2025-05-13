「綠島人權藝術季」雙年展揭幕 5/17起於人權館綠島園區展出

「綠島人權藝術季」雙年展揭幕，5月17日至9月21日於人權館綠島園區展出。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕文化部國家人權博物館主辦「2025綠島人權藝術季」今（13）日舉辦開幕活動，本屆藝術季以「149海浬的時間：對抗遺忘」為題，文化部長李遠說，人權館預算今年又被刪減2000萬元，但仍然會透過募款、合作等方式，將活動持續辦理下去，「我不會妥協」，他指出「刪預算表示我們對抗的不只是遺忘，還有扭曲及輕視」，許多人用扭曲的眼光去看待白色恐怖時期，這才是他最痛心的。

文化部長李遠（左）參加「綠島人權藝術季」雙年展揭幕。（記者翁聿煌攝）

人權館長洪世芳說，本屆藝術季以「149海浬的時間：對抗遺忘」為題，回應自1951年起政治受難者從基隆港被押解至綠島的歷史航程，透過藝術召喚島嶼創傷與記憶的縱深。

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「2025綠島人權藝術季」由台新藝術獎視覺藝術獎得主高森信男擔任總策展人，與策展人曾哲偉、張文豪共同策畫，聚焦「渡海登島」的策展核心，邀集23組國內外藝術家參與，其中包含7組來自海地、克羅埃西亞、馬來西亞、香港、印尼、越南等地的國際藝術家，展出錄像、裝置、繪畫、聲音與文件檔案等多樣形式，以藝術探討歷史的記憶與抵抗，並思索當代人權議題的表述。

洪世芳說，本次藝術季展覽亮點之一為藝術家王德瑜的大型充氣裝置《N22.40》，作品靈感來自白色恐怖受難者蔡焜霖前輩生前的分享。

蔡焜霖生前曾於王德瑜個展中，形容她的作品有如「在綠島海水中被擁抱的自由與愉悅」，這段記憶成為王德瑜《N22.40》作品的出發點，也回應政治受難經驗中罕見卻深刻的人性光亮，王德瑜以《N22.40》做為對蔡焜霖的致敬與懷念，也召喚人們重新理解自由的意義。

「2025綠島人權藝術季」展覽自5月17日至9月21日於人權博物館綠島園區展出，活動資訊歡迎查詢「2025綠島人權藝術季」官網及FB粉絲專頁。

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