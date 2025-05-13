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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

不用飛日本就可品嘗日本經典傳奇美味 東京百年壽喜燒名店人形町今半首次登台

2025/05/13 18:34

逾130年歷史的日本百年壽喜燒名店人形町今半，有「一生必嘗的壽喜燒」美譽。（人形町今半授權、大倉久和大飯店提供）逾130年歷史的日本百年壽喜燒名店人形町今半，有「一生必嘗的壽喜燒」美譽。（人形町今半授權、大倉久和大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕喜歡壽喜燒的饕客，對位於東京、擁有逾130年歷史的日本百年壽喜燒名店—人形町今半應該不陌生，被譽為「一生必嘗的壽喜燒」，人形町今半自1895年創立以來，始終秉持對品質的執著，成為當地的傳奇美味。今夏人形町今半將首次登台，於大倉久和大飯店客座，將經典壽喜燒原味重現，為台灣壽喜燒愛好者帶來前所未有的味蕾體驗。

今夏人形町今半將首次登台，客座大倉久和大飯店重現經典壽喜燒原味。（人形町今半授權、大倉久和大飯店提供）今夏人形町今半將首次登台，客座大倉久和大飯店重現經典壽喜燒原味。（人形町今半授權、大倉久和大飯店提供）

5月22日起至6月1日，可在大倉久和大飯店5樓山里日本料理品嘗人形町今半壽喜燒。（人形町今半授權、大倉久和大飯店提供）5月22日起至6月1日，可在大倉久和大飯店5樓山里日本料理品嘗人形町今半壽喜燒。（人形町今半授權、大倉久和大飯店提供）

大倉久和大飯店表示，為忠實呈現人形町今半壽喜燒的經典風味、打造原汁原味的極致饗宴，本次所使用的主角食材──頂級牛肉，特別由人形町今半主廚嚴選後空運來台，同時派遣由主廚領軍共13人專業團隊親赴台北，親自把關每一道烹調工序，現場調製、精準掌握每個細節，力求將本店每個細節完美重現。而且，大倉久和大飯店與人形町今半團隊經過多次的會議討論，從每項食材的選擇到餐具擺設，每一個細節都經過精心設計與安排，從食材、技法到待客之道，人形町今半提供全套原汁原味的職人堅持，讓台灣消費者無需遠赴日本，也能在台品嘗與東京本店如出一轍的經典壽喜燒美味。

1895年創立的壽喜燒名店人形町今半。（人形町今半授權、大倉久和大飯店提供）1895年創立的壽喜燒名店人形町今半。（人形町今半授權、大倉久和大飯店提供）

人形町今半壽喜燒自5月22日起至6月1日，將於大倉久和大飯店5樓山里日本料理經典重現，客座期間推出星套餐壽喜燒及福套餐壽喜燒，每位用餐客人還加贈人形町今半秘傳醬汁1瓶。大倉久和大飯店強調，此次人形町今半壽喜燒與大倉久和大飯店合作，是對台灣顧客市場高度重視與誠意的展現，歡迎壽喜燒愛好者前來品嘗這場難得的美食盛宴。更多相關內容詳詢大倉久和大飯店官網。

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