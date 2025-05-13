這些歷史金句都來自祂 台南玉勅忠義堂祀奉罕見神祉「伏波」

台南市玉勅忠義堂主祀台灣少見的馬援將軍。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市玉勅忠義堂主祀台灣少見的馬援將軍，又名伏波，日前甫完成入火安座、謝土等儀式。現代常聽聞「老當益壯」、「畫虎不成反類犬」等都是出自祂的金句。

新落成廟堂高掛金匾「伏波」（圖）即是馬援將軍名號，另一金匾「金和」則是祂的金乩范金和。（記者王姝琇攝）

忠義堂創設於1956年，主祀馬府千歲靈為東漢馬援將軍。堂主王冠淯指出，新落成廟堂高掛金匾「伏波」（全台首邑縣城隍廟敬獻），即是馬援將軍名號，另一金匾「金和」（范裔嫡代子孫敬獻）則是祂的金乩范金和，仙逝後追隨馬府千歲駕後敕封為「范府中軍」，列座主殿共鎮香壇。

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新落成廟堂高掛金匾「伏波」即是馬援將軍名號，另一金匾「金和」（圖）則是祂的金乩范金和。（記者王姝琇攝）

歷史上確實有馬援這號人物，還有留下諸如「男兒要當死於邊野，以馬革裹屍還葬耳」、「丈夫為志，窮當益堅，老當益壯」，及著名《誡兄子嚴敦書》家訓中的「畫虎不成反類犬」等金句。

馬援是馬姓先祖，曾因前總統馬英九到通霄馬家庄祭祖受到關注，如今祂已是民間守護神，據了解，台灣僅苗栗縣仍保有伏波將軍信仰。王冠淯說，在台南也沒有遇見過其他主祀馬援的廟堂。

特別的是，忠義堂馬府千歲並非分靈自任何宮廟，王冠淯提及，早年馬府千歲無預警降乩於范金和，並為范家么子解決突來的身體不適，並指示「遊巡至此親見疾苦予以救治」，范家為感念馬府千歲威靈，懇求將其永留范家受眾人膜拜，並依神靈降乩顯像描繪的形象進而雕塑金身樣貌。

今年范裔其後范美月（范中軍的大女兒）、外孫王冠淯、外孫媳陳雅菁、外曾孫王傳富等，發心敬獻廟地，堂內執事委員會出錢出力，建廟立基工程圓滿，香火有歸。王冠淯說，新廟落成仍沿用「玉勅忠義堂」堂號，以彰不忘初心、承續傳統之志，更要在南台灣發揚「伏波將軍」信仰。

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