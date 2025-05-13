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第19屆台北國際觀光博覽會TTE 5/23～26台北世貿登場

2025/05/13 18:42

「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」將於5月23至26日，在台北世貿登場。（上聯國際展覽提供）「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」將於5月23至26日，在台北世貿登場。（上聯國際展覽提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕暑假即將到來，想規畫暑假出遊、或是提早預約年底及明年的旅遊，可別錯過「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」，展覽將於5月23至26日在台北世貿登場。主辦單位表示，今年規模再創新高，使用展位數達850格，參展廠商數量高達350家；展會力邀10國海外單位，包括日本、南韓、中國、菲律賓、關島、帛琉、泰國、阿根廷、俄羅斯、馬來西亞等各國觀光局與海外業者，以及4大航空公司、前50大旅行社、星級飯店、地方精緻民宿等，攜手全台20個中央單位及縣市政府，一同打造2025上半年最盛大的旅遊博覽會。展期還將舉辦多元表演與精采活動，包括機票餐券天天抽、行李箱趣味賽、消費滿額抽機票遊輪等，讓民眾邊逛邊玩、驚喜連連，民眾可前往官網免費索票入場。

民眾可在TTE展場收集國外旅遊資訊，圖為日本北海道富田農場。（五福旅遊提供）民眾可在TTE展場收集國外旅遊資訊，圖為日本北海道富田農場。（五福旅遊提供）

長線的北歐經典5國之旅，是不少台灣民眾的夢想旅遊目的地。（永信旅行社提供）長線的北歐經典5國之旅，是不少台灣民眾的夢想旅遊目的地。（永信旅行社提供）

「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」主辦單位為台北市旅行商業同業公會、上聯國際展覽有限公司，展前推薦以下幾大展位產品亮點，首先是國外旅遊產品，標榜旅展獨家：富士山、冰湖、名峰、頂級飯店統統折破盤價。由於近期新台幣走強的匯率助攻出國潮，旅行業者紛紛推出超值優惠搶客，如五福旅遊「東京河口湖溫泉5日」，第2人減4,000元、東南旅遊「不進人蔘保肝」方案暢遊韓國5日、易飛旅遊祭出上半年最強方案「日本九州5日買一送一」（第2人0元）；長程線行程有心典旅遊推出瑞士天堂10日遊，內含3大名峰美景、雙景觀列車、雙湖區遊船等，旅展現折2萬元、永信旅行社「北歐經典5國 挪威峽灣纜車 冰島冰湖奇景14天」，指定日期出發限定優惠等。其他知名旅行社包括可樂旅遊、喜鴻假期、鳳凰旅遊、尊榮假期、燦星旅遊等，也將帶來超優質的行程與優惠，想出國旅遊的消費者，可趁機在展場多方比較、選購適合自己的旅遊產品。

TTE展場也有國旅產品介紹，圖為禧榕軒大飯店尊爵套房。（禧榕軒大飯店提供）TTE展場也有國旅產品介紹，圖為禧榕軒大飯店尊爵套房。（禧榕軒大飯店提供）

台北遠東香格里拉攜手館外餐廳Mega50餐飲及宴會，5月23-26日進駐TTE台北國際觀光博覽會。（台北遠東香格里拉提供）台北遠東香格里拉攜手館外餐廳Mega50餐飲及宴會，5月23-26日進駐TTE台北國際觀光博覽會。（台北遠東香格里拉提供）

國旅方面，美國金融公司「nerdwallet」公布2025全球16大最便宜旅遊地」由台灣奪冠，認為台灣不管論是在交通、美食還是簽證方面都比其他國家CP值更高。此次旅展將為消費者帶來令人心動的國旅行程與住宿優惠，如「馬祖藍眼淚」南北竿精選民宿隨選自由配，藍眼淚保證團優惠價、力麗觀光推出的聯合住宿券，也是推出現場優惠價、宜蘭力麗威斯汀度假酒店則祭出豪華/精選客房一泊二食住宿券現場優惠價等。還有五星級酒店超殺優惠，如：林酒店的「森林百匯一泊二食住宿券」展場激省近萬元、台北遠東香格里拉祭出「尊榮客房」平日雙人一晚住宿套組（買10張贈2張），現折23萬元！礁溪寒沐酒店語木居/乘風居一泊二食（2人），旅展優惠39折；充滿人文風情的南部旅遊，則可考慮禧榕軒大飯店帶來的五星尊爵-雙人遊住宿券，旅展打到19折相當超值。餐券的優惠也是令人為之一亮，如台北六福萬怡酒店帶來餐飲暢饗券（8張/組）、台北喜來登推出十二廚平日自助下午茶單人券優惠券等。另外，環境部與可樂旅遊合作推動「綠住一晚 好禮隨行」方案，鼓勵民眾入住擁有環保標章的旅館，每房可獲得15,000點環保綠點（市值新台幣150元），並有機會抽中住宿券，結合永續理念與旅遊消費，計畫安排國旅的民眾可千萬不要錯過。

「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」也將同步迎來「第1屆韓國旅遊博覽會」，圖為韓國星空圖書館。（易飛旅遊提供）「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」也將同步迎來「第1屆韓國旅遊博覽會」，圖為韓國星空圖書館。（易飛旅遊提供）

「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」也將同步迎來「第1屆韓國旅遊博覽會」，召集南韓多家廠商，包含韓國各大城市觀光公社與財團，以及觀光開發列車單位，例如江原道、忠心南道、首爾、慶尚北道、光州等超過60個行政區與城市，其範疇包括江南醫療觀光機構，從抗老、皮膚保養、整形、眼科、漢方到健康檢查等，全力推廣韓國多元的文化與觀光特色，並力邀南韓實力男星蘇志燮親臨旅展現場，成為韓國旅遊魅力的最佳代言人。更多TTE相關訊息及免費索票詳詢TTE活動官網

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