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龍潭愛樂管弦樂團週日首演《高山組曲》交響詩 紀念鍾肇政辭世5週年

2025/05/13 22:06

鍾肇政紀念音樂會今年藉鍾老長篇小說「高山組曲」，委託作曲家陳廷銓創作交響詩，由音樂總監吳庭毓（圖右指揮者）指揮帶領，以音樂重構文學高峰。（龍潭愛樂管弦樂團提供）鍾肇政紀念音樂會今年藉鍾老長篇小說「高山組曲」，委託作曲家陳廷銓創作交響詩，由音樂總監吳庭毓（圖右指揮者）指揮帶領，以音樂重構文學高峰。（龍潭愛樂管弦樂團提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣文學家鍾肇政辭世5週年，台灣鍾肇政文學推廣協會與龍潭愛樂管弦樂團策畫年度紀念音樂會，今年以「光之所在」為題，藉鍾老長篇小說高山組曲，委託作曲家陳廷銓創作《高山組曲》交響詩，以音樂重構文學高峰，18日下午2點半在桃園市客家文化館演藝廳首演，2點免費入座。

台灣鍾肇政文學推廣協會與龍潭愛樂管弦樂團策劃「光之所在～向大師致敬 鍾肇政紀念音樂會」，5月18日於桃園市客家文化館演藝廳登場。（龍潭愛樂管弦樂團提供）台灣鍾肇政文學推廣協會與龍潭愛樂管弦樂團策劃「光之所在～向大師致敬 鍾肇政紀念音樂會」，5月18日於桃園市客家文化館演藝廳登場。（龍潭愛樂管弦樂團提供）

龍潭愛樂管弦樂團長張鴻宇表示，鍾肇政紀念音樂會今年亮點首演《高山組曲》交響詩，陳廷銓全新創作《高山組曲》交響詩， 取材自鍾老長篇經典作品《川中島》與《戰火》，此曲延續去年廣獲好評《濁流三部曲》交響詩，展現鍾老文學的歷史視野與靈魂厚度，在音樂總監吳庭毓指揮下，以音樂轉譯成當代舞台上動人的文化詠嘆。

音樂會另以3首極具時代意涵的經典曲目，致敬鍾老精神，包含電影《出埃及記》主題曲描繪民族漂泊與希望，如同鍾老倡議「還我母語」運動，喚醒客語與文化認同；《神鬼戰士》主題曲則以史詩筆法頌揚忠誠與信仰，映照鍾老在白色恐怖年代仍以文學為道、堅守正義的身影；舒伯特《未完成交響曲》，以其未竟之美，象徵鍾老未完的文化志業，靜待後人接續書寫。

張鴻宇說，文學與音樂交會之處，就是「光之所在」，這不僅是音樂的主題，更是鍾老一生行走的方向，他用文學照亮台灣，也讓後人在黑暗中看見信念與希望，這場音樂會，是文化的傳承，也是歷史的延續，邀大眾一同聆聽鍾老筆下不滅的光。

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