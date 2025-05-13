台北愛樂少年樂團音樂會 4位獨奏新秀「唯我獨尊」

台北愛樂少年樂團將攜手4位獨奏新秀於25日舉辦「唯我獨尊V」音樂會。（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂少年樂團透過定期演出與多元形式的藝術合作，培養8至18歲樂手在演奏中找尋自信與熱情。將於5月25日在台北市中山堂登場的「唯我獨尊V」音樂會，樂團將攜手4位經選拔脫穎而出的獨奏者共同呈獻。

4位優秀的少年獨奏者，包括低音提琴江少恩、長笛鍾堃煒、單簧管張裕宣及中提琴林秉寯，將分別呈獻19世紀最偉大的低音提琴家波特西尼的《b小調第2號低音提琴協奏曲，第1樂章》、浪漫樂派德國音樂家萊內克的《D大調長笛協奏曲，第3樂章》、西貝流士之前芬蘭最偉大音樂家克魯塞爾的《f小調第2號單簧管協奏曲，第1樂章》，以及福賽斯的《g小調中提琴協奏曲，第3樂章》，展現舞台上「唯我獨尊」的光彩。

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音樂會由指揮劉柏宏與游家輔共同領軍，詳詢OPENTIX。

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