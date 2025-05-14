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台、波罕見藝界合作 波蘭新媒體藝術雙年展用「身體」感受台灣

2025/05/14 06:00

旅德台灣藝術家傅雅雯作品《NON-BODY／非身體》，參加波蘭WRO新媒體藝術雙年展。（駐德國代表處文化組提供）旅德台灣藝術家傅雅雯作品《NON-BODY／非身體》，參加波蘭WRO新媒體藝術雙年展。（駐德國代表處文化組提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部駐德國代表處文化組與德國柏林台灣協會攜手合作，於5月14日至6月15日舉行的第21屆波蘭WRO新媒體藝術雙年展，展出旅德台灣藝術家傅雅雯全新作品《NON-BODY／非身體》。駐德國代表處文化組表示，本次傅雅雯受邀參展，不僅是對其多年創作經歷的肯定，更為台灣與波蘭藝術界架起了難得的跨國合作橋樑。

代表處說明，波蘭新媒體藝術雙年展自1989年創辦，是歐陸最具指標性的展覽之一，持續關注科技如何影響藝術語彙與社會文化結構。今年雙年展以「感受」（Qualia）為主題，展示21件全新的藝術作品，跨越流派的界限，邀請觀眾重新審視當代媒體藝術與自身感知之間的關係，而傅雅雯《NON-BODY／非身體》以社會動盪為創作契機，結合現場裝置與展演，探索其中的張力關係，巧妙呼應大展主題。

《NON-BODY非身體》作品主視覺。（駐德國代表處文化組提供）《NON-BODY非身體》作品主視覺。（駐德國代表處文化組提供）

《NON-BODY／非身體》與台灣舞蹈家周書毅及西班牙聲響藝術家Daniel Romero Calderón合作，藉由數位機械裝置、舞蹈與聲響的交織，呈現出充滿跨域創作能量的藝術展演。機械裝置象徵社會結構對身體的牽制，舞者穿戴實驗性的彈簧裝置，與裝置間進行拉扯與抗衡，進而演繹出生命的困難與窘境，揭示個體的脆弱與掙扎。觀眾將在不同的場域中，體驗身體如何在各種限制下運動，並感知這些侷限所帶來的深刻意涵。

活動資訊詳詢（https://www.facebook.com/wrobiennale/）。

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