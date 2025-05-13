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人權館預算遭砍2000萬 李遠痛心：是一種扭曲與輕視，很惡意

2025/05/13 23:57

李遠呼籲，不管任何政黨、任何人都能以真誠的心情看待白色恐怖，他也推薦大家參觀綠島人權藝術季。（文化部提供）李遠呼籲，不管任何政黨、任何人都能以真誠的心情看待白色恐怖，他也推薦大家參觀綠島人權藝術季。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠今（13）日出席「2025綠島人權藝術季」開幕記者會，提到國家人權博物館今年預算遭刪減2000萬一事，痛心地說，「刪預算表示我們對抗的不只是遺忘，還有扭曲及輕視」，但李遠也宣告，無論如何，一定要想辦法把相關人權活動持續辦下去。

李遠說，前一次來到人權館，在大雨中見到舅舅黃梅的名字在紀念碑上，「小時候聽我爸爸在葡萄藤架下面拉手風琴唱一首歌，叫做〈綠島小夜曲〉，這首歌其實是一首愛情的歌，可是我爸爸每次唱起來我都覺得很悲傷，後來我漸漸知道，在那個年代，家裡有白色恐怖的受難者的比例非常高。」

李遠指出，接任文化部長快1年，「我最在乎的一個價值就是人權與自由」，因此要花很多的力氣來推動，並藉此跟全世界有共同價值的國家結盟。沒想到今年人權館的預算很不幸被砍掉2000萬，讓他心裡非常難過，他說，「人權館整個整年度的預算在所有的館舍裡面是編得非常少的，你再砍2000萬什麼意思呢？就表示我們對抗的不是遺忘，我們對抗的還是一種扭曲、還是一種輕視。」

「照理說台灣已經走到這個自由民主的社會了，應該所有人民不管政黨，都應該面對我們曾經發生過的這些不公不義的白色恐怖，應該關心我們的人權，這才是一個很健康的社會。」李遠說，「我們如果用一個很輕蔑的、很惡意的，甚至於扭曲的眼睛，來看待曾經發生過在台灣的白色恐怖這段這麼重要的歷史的話，這才是我最痛心的。」

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