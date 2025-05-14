百年老街「潮盛新莊」秀新風貌 潘怡良40套廟宇元素秀服展現新時尚

「潮盛新莊」活動於5月16至6月22日登場，活動亮點之一為5月24日「廟街潮時尚」跨界走秀，展出由潘怡良取材自神將威儀、鼓藝節奏、北管樂韻等元素而設計的40套服裝。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊區擁有許多廟宇，著名景點「廟街」興起於清朝康熙末年，至今已有300多年的歷史。新北市副秘書長龔雅雯指出，市府將於5月16至6月22日推出新莊廟會文藝品牌活動「潮盛新莊」，結合當地宗教文化與時尚，讓百年老街展現新風貌；5月24日「廟街潮時尚」跨界走秀邀請「針織女王」設計師潘怡良融合官將首等廟宇元素操刀40套專屬秀服，另也規劃展演、展覽、集章等活動。

「潮盛新莊」活動於5月16至6月22日登場，活動亮點之一為5月24日「廟街潮時尚」跨界走秀，展出由潘怡良取材自神將威儀、鼓藝節奏、北管樂韻等元素而設計的40套服裝。（記者黃子暘攝）

龔雅雯說，新莊廟街承載地方信仰與生活記憶，是新莊人心中重要的文化場域，市府盼藉由「新莊百年風貌整合計畫」結合軟、硬體、跨局處推動空間與動線改善、輔導特色店家、納入青年參與等多方面著手，使百年老街展現新風貌，「潮盛新莊」品牌活動以創新文化詮釋方式，深化民眾對廟街的認同與連結，也以「時尚走秀」讓服飾設計成為文化轉譯的媒介，吸引年輕族群目光。

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「潮盛新莊」活動於5月16至6月22日登場，活動亮點之一為5月24日「廟街潮時尚」跨界走秀，展出由潘怡良取材自神將威儀、鼓藝節奏、北管樂韻等元素而設計的40套服裝。（記者黃子暘攝）

文化局指出，「潮盛新莊」活動於5月16至6月22日登場，活動亮點之一為5月24日「廟街潮時尚」跨界走秀，展出由潘怡良取材自神將威儀、鼓藝節奏、北管樂韻等元素而設計的40套服裝，藉由宗教信仰、民俗圖騰與時尚的融合，帶來一場傳統與潮流交融的展演；當日活動於5月24日下午5點半在新莊新月廣場登場，現場還有DJ、歌手表演、市集與廟街踩街等活動。

「潮盛新莊」活動於5月16至6月22日登場，活動亮點之一為5月24日「廟街潮時尚」跨界走秀，展出由潘怡良取材自神將威儀、鼓藝節奏、北管樂韻等元素而設計的40套服裝。（記者黃子暘攝）

文化局表示，系列活動之一的特展「祭典中的ㄈㄨˊ碼」自5月16日至6月12日在林協記文化館登場，以蘊含於祭典的「祈福、服飾、符令」作主題展出，帶領民眾了解新莊廟街與新莊大拜拜的文化；展覽期間規劃集章活動，於12處廟街特色地點設置集章點，集滿4個章即可兌換限量文創品。

文化局說，6月7日將在新莊慈祐宮與武聖廟舉辦廟街展演活動，由新西園掌中劇團、戲鈴人扯鈴隊、戲箱文化群口相聲、禾一文化傳承舞團等接力演出，同日起在新北青創新莊膠囊工作站推出「官將首的時尚傳藝」特展，展出「廟街潮時尚」中的專屬服飾；詳細活動資訊可至活動網站（https://www.2025xinzhuang.com/）查詢。

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