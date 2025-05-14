連洗澡水都是甜的！百年糖廠敘事展 在工業遺址登場

秉持最初的產業核心價值，十鼓文創園區推出「一粒糖的旅行」特展，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕藝術表演、娛樂體驗等熱門景點的台南十鼓文創園區，不忘最初的核心價值，以所座落的百年舊糖廠為主題，推出「一粒糖的旅行」敘事展，巧妙融入沉浸式設計，打造小型的「糖宇宙」，展開魔法探索，尤其選在鍋爐、輸送帶等工業遺址內登場，找回昔日「連洗澡水味道都是甜的」生活記憶。

特展在十鼓園區內的夢糖劇場舉行，在象徵性地啟動百年鍋爐的揭幕儀式後，宣告甜蜜的魔法冒險正式開始，帶領民眾走入從甘蔗田到糖晶誕生的奇幻旅程。

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秉持最初的產業核心價值，十鼓文創園區推出「一粒糖的旅行」特展，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

園區創辦人謝十、市府文化局長黃雅玲，以及策展的宜東文化執行長羅健毓等人聯手開展，並介紹這場旅行的內容，用角色帶路，透過卸蔗、壓榨、清淨、蒸發、結晶、分蜜到包裝成品等7大工序，講述製糖的故事。

現場就是鍋爐區，以粉紅、黃、橘、藍、黑等顏色進行展示內容的分類，主角包含糖膏怪、糖膏婕魅、糖晶寶寶、甘蔗大哥與爐渣君等，採迴紋針式的參觀動線，猶如闖關方式，解鎖糖的誕生魔法。

秉持最初的產業核心價值，十鼓文創園區推出「一粒糖的旅行」特展，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

羅健毓表示，特展採敘事研究，讓每道糖業工序都變成角色的魔法任務，希望觀眾能從中看到情感、記憶與土地的連結，而不只是看懂製程。

謝十指出，這不僅為產業故事，更是屬於「糖鼓二重奏」的魔法冒險，希望透過展覽，讓觀眾在進場觀演之前，已展開一段文化探索的旅程。

秉持最初的產業核心價值，十鼓文創園區推出「一粒糖的旅行」特展，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

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