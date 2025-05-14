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「我把它撕掉，他卻縫回來」文化部長李遠博物館小故事 曝人性與歷史溫度

2025/05/14 12:58

文化部長李遠出席518國際博物館日活動記者會。（記者董柏廷攝）文化部長李遠出席518國際博物館日活動記者會。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年國際博物館日以「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」為主題，強調博物館在社會劇烈變動下的角色轉型，文化部於今日舉辦記者會，除表揚專業優良博物館外，也集結9所國家級博物館，推出「博物館與科技應用體驗活動」，展現博物館結合科技的創新成果。

文化部長李遠現場致詞，分享自己與博物館的情感經驗。他提到過去曾親手撕毀一篇5,000多字的文章稿件，卻意外成為博物館典藏物件之一。「我從來不覺得有什麼價值，結果對方收到原稿時非常激動，還說會一張一張把它縫回去。」他笑說，這段經歷讓他驚覺，自己手上的日常也可能成為時代記憶的部分，後來他陸續捐出父親及自己的多件文物。李遠也幽默分享，當年為了不再上班而將所有領帶丟光，沒想到18年後因公務需求還得找回僅存的那一條。「這條領帶也具有歷史意義，今天我就是為了這場博物館記者會，特別戴上它。」

他認為，博物館的存在，是人類集體文明與智慧的象徵。「走進博物館，才能找到活著的意義。」他說，因為能看到別人怎麼活著。「幾千年前、幾萬年前的人怎麼活著，甚至你身邊陌生的人怎麼活著？」他也表示自己常為了一檔展覽，特地跑到台中或高雄，甚至安排出國時優先規劃博物館參觀行程。

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