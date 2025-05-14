文化幣加碼送！符合「1資格」600點變1200點 快進博物館玩起來

文化部李遠宣布響應518博物館日，文化幣加碼，鼓勵青年走進博物館（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕響應2025年國際博物館日主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，文化部不僅表揚專業優良博物館，更積極推動青年參與與科技創新。部長李遠於記者會中宣布文化幣擴大應用，鼓勵年輕人走入博物館、親近文化生活。

文化部與多所博物館攜手合作，推出「博物館與科技應用體驗活動」，透過創新技術強化民眾體驗。同時，文化幣配合5月17至18日「國際博物館日」兩天推出加倍點數活動。只要在文化部所屬館所使用文化必購買門票、文創商品或餐與收費體驗活動，即可享有13至15歲消費1點送1點；16至22歲，消費2點送1點的優惠。也就是13至15歲青年有機會將600點放大成1200點；16至22歲則有機會活得最高回饋600點優惠。

請繼續往下閱讀...

除了科技應用，文化部亦選出全台百大文化基地，首波推出110個地點，其中位於台北的牯嶺街小劇場與紀州庵文學森林率先亮相。「這兩個地方在當年幾乎要被拆掉，在大家的努力下成功保留下來。現在的紀州庵已變身文學森林，甚至有我的年代的舊書店像是爾雅重現其間，這些都值得年輕人重新認識。」李遠強調：「不要把博物館想得很難懂，其實它就在你身邊，還很好玩。」透過文化幣、文化基地、科技體驗等創新方式，文化部正一步步打破博物館「高不可攀」的刻板印象。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法