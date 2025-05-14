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融入台灣本土文化 「哩賀相聲」5/18永成戲院登場

2025/05/14 14:39

〔記者王涵平／台南報導〕融入台灣本土語言文化，展現說唱藝術的獨特魅力，漢霖民俗說唱藝術團將於5月18日下午14點30分在永成戲院演出「哩賀相聲」，表演自由入場，歡迎民眾踴躍參與。

融入台灣本土語言文化，展現說唱藝術的獨特魅力，漢霖民俗說唱藝術團將於5月18日在永成戲院演出「哩賀相聲」。（南市文化局提供）融入台灣本土語言文化，展現說唱藝術的獨特魅力，漢霖民俗說唱藝術團將於5月18日在永成戲院演出「哩賀相聲」。（南市文化局提供）

南市文化局表示，漢霖民俗說唱藝術團成立迄今已40年，為國內第一個專業說唱的藝術團體，年年固定公演，創作編寫相聲數百段，演出遍達全球5大洲67個國家，並深入台灣各個鄉鎮市區，創新並結合時代的特色及台灣本土文化，讓新舊文化交融，發展出新的表演邏輯。

「哩賀相聲」由資深演員帶領新生代演員擔綱演出，並增加節目中的互動環節，單口相聲〈請裁與青菜〉「青菜（隨便）」竟是「請裁」，讓人感受台灣閩南語的無窮智慧；竹板快書中最好聽的段子就是孫悟空三打白骨精故事情節起伏跌宕，並將人物刻畫得栩栩如生。

雙簧相聲皇上駕崩承襲宮廷劇席捲全球，漢霖民俗說唱藝術團也設計這一段歪轉宮廷劇來跟風；手語相聲心事誰人知打破相聲只能用北京話表演的框架，由兩位演員用台灣閩南語一說一學，揭露一位啞巴青年內心澎湃的情感，經由演員自創的手語揣摩，演出過程充滿逗趣互動。

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