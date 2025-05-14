2025新竹縣鄧雨賢紀念音樂會 5/24搖滾登場

縣長楊文科在芎林鄉的鄧雨賢音樂文化公園拿起電吉他擺拍，強力宣傳今年搖滾版的鄧雨賢經典作品紀念音樂會。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕傳唱近一世紀的客籍音樂人鄧雨賢作品〈四月望雨〉，新竹縣政府文化局今年將改走搖滾風來舉辦鄧雨賢一年一度的紀念音樂會，下週六（24日）特別找來台灣搖滾天團——美秀集團，搭檔在地的客家創作樂團——愛客樂iColor樂團等一起重新詮釋。縣長楊文科今天在芎林鄉的鄧雨賢音樂文化公園也拿起電吉他擺拍，強力宣傳這場搖滾版的鄧雨賢經典作品音樂會。

新竹縣長楊文科（中）跟策展人邱廉欽（左）、愛客樂iColor樂團吉他手盧廷軒（右）跟身後的芎林國小學童們一起宣傳，今年帶有搖滾風味鄧雨賢紀念音樂會。（記者黃美珠攝）

這場名為「2025新竹縣鄧雨賢紀念音樂會——春風搖響派對」將於下週六（24日）下午在芎林鄧雨賢音樂文化公園登場。今天策展人邱廉欽帶領著芎林國小合唱團、愛客樂iColor樂團吉他手盧廷軒等，一起率先開唱改編自鄧雨賢〈望春風〉，卻帶有搖滾風情的客語版〈春風戀〉，重新打開大眾的耳朵。

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一年一度的鄧雨賢紀念音樂會下週六下午登場，新竹縣長楊文科（中）率領大家一起宣傳，號召各路遊客入場欣賞。（記者黃美珠攝）

縣長楊文科說，鄧雨賢的作品傳唱近一個世紀，他慣以自然景物為喻，傳達對情感或生命的熱情。今年的紀念音樂會主題是「春風搖響派對」，除了經典版的曲目，縣府文化局繼去年爵士風後，今年改用搖滾曲風呈現鄧雨賢作品的多樣風味，讓不平音樂品味者也都能一起來欣賞。

縣府文化局長朱淑敏說，今年的紀念音樂會邀請到客語創作樂團——愛客樂iColor樂團、2024新竹縣客家新曲獎得主——有感覺樂團、新竹縣傑出音樂團隊——捷音室內樂團、芎林國小合唱團、核果人樂團、以及台灣搖滾天團——美秀集團，共同詮釋鄧雨賢的經典作品，也向鄧雨賢致敬，使經典的旋律有新的奏鳴呈現。

策展人邱廉欽說，現場也有野餐布置賽、多肉植物手作課程、竹縣街頭藝人的造型氣球表演等活動，加入活動臉書粉絲專頁且填寫問卷，就有機會獲得限量紀念好禮。

這次他們還跟縣府環保局一起舉辦「竹城好事——二手市集」；芎林鄉公所則設攤協助來客完成客語任務、且只要在線上登錄成為客語家庭，就能兌換美食一份。

一年一度的鄧雨賢紀念音樂會下週六下午登場，新竹縣長楊文科（中）率領大家一起宣傳，號召各路遊客入場欣賞。（記者黃美珠攝）

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