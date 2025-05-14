「鯪鯉」要這樣唸！台中南屯辦「穿木屐躦鯪鯉」嘉年華

〔記者黃旭磊／台中報導〕2025南屯穿木屐躦鯪鯉，木屐響起踩街嘉年華，將於5月31日週六在萬和宮前廣場及南屯老街登場，台中市民政局副局長陳寶雲表示，鯪鯉讀音為「lâ-lí」就是穿山甲，早期農業時代居民在端午節當天，穿木屐躦動震醒沉睡在地底鯪鯉，南屯區里長也將穿上異國服飾遊街，歡迎民眾屆時踩街祈福。

2025南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華，將於5月31日在南屯老街登場。（記者黃旭磊攝）

「穿木屐躦鯪鯉——木屐響起、南屯有您」宣傳會今天在文心樓中庭舉行，陳寶雲與南屯區長林秋萬穿著4人協力木屐，宣布傳統文化活動啟動，嘉年華連辦數年為知名端午節民俗盛事，今年將結合在地美食，提供2000份麻芛湯、魚丸湯和粽子小吃，讓民眾享受節日氛圍同時，也品嚐到純正台灣味。

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陳寶雲表示，早期南屯居民在端午節當天，穿著4人木屐躦動鯪鯉（穿山甲），將沉睡在地底鯪鯉震醒，祈求五穀豐收與好運，活動每年吸引民眾闔家參與。林秋萬說，「踩鯪鯉」活動從31日上午10時持續到下午5時，將邀請南屯區里長穿異國服飾踩街，並邀請原住民表演，展示多元文化為活動注入新風貌。

活動當天中午舉行鴕鳥蛋立蛋比賽，優勝者有機會將鴕鳥蛋帶回家，公所也邀請中信兄弟啦啦隊表演熱舞，也邀請安地斯樂團、余欣舞蹈團、月舞東方魅力舞團及妍妘舞集等多組團體演出。

林秋萬強調，參加踩街民眾可於31日下午1時及3時15分，排隊領取限量「咖咖零錢包」，會場還將舉行提供70吋電視摸彩，活動詳情請至踩街嘉年華活動官網查詢。

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