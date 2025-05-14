成龍濕地流動藝術饗宴 5/24優人神鼓挑戰「海平面下」演出

2025成龍濕地藝術饗宴將在5月24日下午2點登場，邀請享譽國際的優人神鼓演出。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025成龍濕地藝術饗宴將在5月24日下午2點登場，今年主題為「海平面下」，邀請享譽國際的優人神鼓帶來經典作品《聽海之心》，他們首次挑戰在濕地上表演，藝術總監黃誌群表示，敬請期待他們結合現場環境及當地竹筏的不一樣演出。雲林縣長張麗善邀請全國民眾來成龍濕地欣賞精采表演，感受當地從地層下陷的惡劣環境蛻變成國際藝術村。

張麗善表示，成龍濕地曾經是一塊地勢低窪的農地，因連續受到颱風侵襲海水倒灌，積水長年不退100公頃農地成為濕地，經過村民、中央及地方政府、民間團體合力，成龍村翻轉逆境，成為生態豐富、充滿藝術的國際生態藝術村。

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縣府文化觀光處長陳璧君指出，2010年觀樹教育基金會在成龍舉辦成龍濕地國際環境藝術節，每年邀請國內外藝術進駐社區創作，2020年縣府因應疫情多項防疫措施推出「流動藝術饗宴」，把表演團隊拉到戶外演出，把藝術帶進偏鄉，這幾年「成龍濕地流動藝術饗宴」獲得多個獎項肯定，成為國際品牌，也是藝術創生成功案例，可媲美日本瀨戶內藝術季。

成龍濕地藝術饗宴活動內容之一微醺餐桌，把在地青年產業融入菜品中，每道都別具特色。（記者黃淑莉攝）

陳璧君說，2025成龍濕地流動藝術饗宴主題為「海平面以下」，活動內容有優人神鼓及蔦松藝術高中等精彩表演、海市集及須報名收費的微醺餐桌及成龍散策。

黃誌群指出，優人神鼓帶來最經典的作品《聽海之心》，該作品1998在法國首演至今已在40多國100多個城市演出，深受國內外民眾喜愛，很適合在戶外演出，曾在溪邊、河邊演出，在濕地表演則是首次。

黃誌群說，這個時代需要振奮、鼓舞及安定人心的鼓聲，優人神鼓演出最大特色是會根據環境、場域及人文做調整，期待大家一起來欣賞。

成龍濕地藝術饗宴將在5月24日下午2點登場，今年有享譽國際的優人神鼓表演，縣長張麗善邀請全國民眾一起來看表演，感受成龍村蛻變成國際藝術村。（記者黃淑莉攝）

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