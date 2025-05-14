自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

成龍濕地流動藝術饗宴 5/24優人神鼓挑戰「海平面下」演出

2025/05/14 15:55

2025成龍濕地藝術饗宴將在5月24日下午2點登場，邀請享譽國際的優人神鼓演出。（記者黃淑莉攝）2025成龍濕地藝術饗宴將在5月24日下午2點登場，邀請享譽國際的優人神鼓演出。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025成龍濕地藝術饗宴將在5月24日下午2點登場，今年主題為「海平面下」，邀請享譽國際的優人神鼓帶來經典作品《聽海之心》，他們首次挑戰在濕地上表演，藝術總監黃誌群表示，敬請期待他們結合現場環境及當地竹筏的不一樣演出。雲林縣長張麗善邀請全國民眾來成龍濕地欣賞精采表演，感受當地從地層下陷的惡劣環境蛻變成國際藝術村。

張麗善表示，成龍濕地曾經是一塊地勢低窪的農地，因連續受到颱風侵襲海水倒灌，積水長年不退100公頃農地成為濕地，經過村民、中央及地方政府、民間團體合力，成龍村翻轉逆境，成為生態豐富、充滿藝術的國際生態藝術村。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，2010年觀樹教育基金會在成龍舉辦成龍濕地國際環境藝術節，每年邀請國內外藝術進駐社區創作，2020年縣府因應疫情多項防疫措施推出「流動藝術饗宴」，把表演團隊拉到戶外演出，把藝術帶進偏鄉，這幾年「成龍濕地流動藝術饗宴」獲得多個獎項肯定，成為國際品牌，也是藝術創生成功案例，可媲美日本瀨戶內藝術季。

成龍濕地藝術饗宴活動內容之一微醺餐桌，把在地青年產業融入菜品中，每道都別具特色。（記者黃淑莉攝）成龍濕地藝術饗宴活動內容之一微醺餐桌，把在地青年產業融入菜品中，每道都別具特色。（記者黃淑莉攝）

陳璧君說，2025成龍濕地流動藝術饗宴主題為「海平面以下」，活動內容有優人神鼓及蔦松藝術高中等精彩表演、海市集及須報名收費的微醺餐桌及成龍散策。

黃誌群指出，優人神鼓帶來最經典的作品《聽海之心》，該作品1998在法國首演至今已在40多國100多個城市演出，深受國內外民眾喜愛，很適合在戶外演出，曾在溪邊、河邊演出，在濕地表演則是首次。

黃誌群說，這個時代需要振奮、鼓舞及安定人心的鼓聲，優人神鼓演出最大特色是會根據環境、場域及人文做調整，期待大家一起來欣賞。

成龍濕地藝術饗宴將在5月24日下午2點登場，今年有享譽國際的優人神鼓表演，縣長張麗善邀請全國民眾一起來看表演，感受成龍村蛻變成國際藝術村。（記者黃淑莉攝）成龍濕地藝術饗宴將在5月24日下午2點登場，今年有享譽國際的優人神鼓表演，縣長張麗善邀請全國民眾一起來看表演，感受成龍村蛻變成國際藝術村。（記者黃淑莉攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應