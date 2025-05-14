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藝文 > 即時

他這樣煎魚 連媽媽都想偷學

2025/05/14 18:00

（圖片提供／達志影像）（圖片提供／達志影像）

〔記者魏伶如／台北報導〕擁有24萬臉書追蹤者的料理高手嘖嘖，在臉書「嘖嘖的料理手帳」透露，回老家煎魚，結果煎魚幾十年的媽媽吃過後，反問他怎麼煎的。

嘖嘖分享的煎魚法，魚兩面抹鹽，備用。鍋子中放油，中小火先煸幾片薑片，煸出薑油，待薑片變焦黃後，將魚擦乾表皮，將薑片放入魚肚，魚就可下鍋煎了。

重點在於，翻面前，先將煎過的油倒掉，因為煎過的油有魚滲出來的汁水，翻面後再補新油，等另一面熟了，一樣先把油倒出，皮面再稍微煸一下就可以盛盤。嘖嘖煎魚的重點就是要換油，煎出來的魚吃來會更新鮮。他也提醒，煎魚的油不能太少，否則魚肉容易乾柴。

對於煎魚苦手的人，尤其是用不銹鋼鍋的話，一定要記得幾個重要步驟，魚下鍋前一定要擦乾，鍋熱再加油潤鍋，魚入鍋就別動，一定要有耐心，待底部金黃，搖動鍋子，魚身會晃動，就表示可翻身了。希望大家都能成功煎出「赤赤」好吃的魚。

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