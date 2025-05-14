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原民教授孫大川澳洲巡迴講座 許給下一代一個有門有窗的未來

2025/05/14 20:51

孫大川澳洲講座是在澳洲舉辦的第1個台灣原住民講座，圖為駐雪梨台北經濟文化辦事處長吳正偉（左3起）、孫大川、傑奎琳．特洛伊等人合影。（文化部提供）孫大川澳洲講座是在澳洲舉辦的第1個台灣原住民講座，圖為駐雪梨台北經濟文化辦事處長吳正偉（左3起）、孫大川、傑奎琳．特洛伊等人合影。（文化部提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕台東卑南族原住民族教授孫大川（族名Paelabang Danapan，音譯：巴厄拉邦．德納班）日前應駐雪梨台北經濟文化辦事處舉辦的澳洲台灣影展「台灣書櫃」（Taiwanese Bookshelves）單元之邀，赴澳舉辦巡迴講座。

孫大川以《用筆來唱歌—文學作為一種民族防禦》為題，於5月7日在雪梨博物館（Museum of Sydney）開講，從自己出發，分享珍貴的個人家族經歷、回顧台灣歷史脈絡、國際大環境變化、創辦台灣第一本專注原住民族文學與文化的刊物《山海文化》雙月刊、2003年及2025年兩次橫跨20年的台灣原住民文學集結等，帶領觀眾進入原住民文學介入台灣書寫的歷程。

孫大川表示，「我們的目的不是想要推動一種封閉的族群認同，而是希望下一代是有門有窗的未來，有門就可以走出去，有窗戶就可以看美麗的外面世界。」他認為，原住民議題不應當只是人權問題、族群認同的問題，原住民文化最深的部分是要提醒人類，重新去理解跟自然的關係，所以它不是一個個別族群的問題，它是對每一個人的召喚，是提醒大家重新從自己的身上發現自己的原住民性。講座最後，孫大川以一曲曾曾祖母傳給母親再傳給他的卑南族古謠做結尾，嘹亮的歌聲，溫暖的曲調，令人動容。

第2階段與談人雪梨大學原住民研究中心主任（Director of Indigenous Research, The University of Sydney）教授傑奎琳．特洛伊（Professor Jakelin Troy）則指出，台灣雖是個很小的島嶼，卻孕育著豐富的文化和語言，對於世界語言的影響從琉球、沖繩橫跨東南亞，一路到美洲及南美洲，甚至托雷斯海峽島民也是屬於南島語族，台灣這塊語言的發源地是世界珍寶。

駐雪梨台北經濟文化辦事處長吳正偉表示，澳洲有83萬原住民，占2,600萬人口3.2%；台灣原住民則有58萬人，約占近2,400萬人口2.5%。台灣書櫃—孫大川澳洲講座是在澳洲舉辦的第1個台灣原住民講座，從雪梨開始，巡迴至坎培拉、墨爾本，盼透過這個活動進一步深化台澳原民文化交流。

孫大川長期投入原住民文化研究與推廣，1993年創辦「山海文化雜誌社」，出版雙月刊《山海文化》，為台灣第一本專注原住民族文學與文化的刊物。1995年設立「山海文學獎」，為台灣首個專為原住民作家設立的文學獎項。曾任原住民族委員會主任委員、監察院副院長、總統府國策顧問與資政，現為國立東華大學榮譽教授，並兼任政治大學與台灣大學台灣文學研究所副教授。

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