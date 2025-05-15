台中歷史建築大屯郡役所 6月首辦跨界藝術展

台中歷史建築大屯郡役所，6月首辦「郡役未來式：藝術入口」展覽。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕大屯郡役所為台中市歷史建築位於西區（台中州廳後方），中市府與承億集團簽約經營，起手式活動「郡役未來式：藝術入口」跨界藝術展，預計於今夏6月28日至8月3日登場，免費開放民眾入場參觀，承億強調，經營方向將讓民眾更貼近融入藝術生活。

大屯郡役所是一座台灣日治時期掌管台中州大屯郡的官署建築，1980年發生火災損毀部分建築，台中市文化資產處於2006年11月17日公告為歷史建築，登錄名「大屯郡役所」，2017年啟動與周邊建築做為現代美術修復工程，2024年由承億集團旗下品牌「承億生活文創」取得17年的委託經營管理契約。

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台中市文化局表示，大屯郡役所、州廳附屬建築群修復完工，距離台鐵台中站僅7分鐘車程交通便捷，透過市府遴聘專業甄審委員評選，最終由承億脫穎而出。

業者祭出總獎金高5萬元之六大獎項，包括最高榮譽「狀元獎」新台幣12萬元及承億酒店住宿券獎勵，扶植本土青年藝術及與創意美學精神。

承億集團強調，大屯郡役所起手式活動為「郡役未來式：藝術入口」跨界藝術展，預計6月28日至8月3日登場，展覽集結5位當代藝術家包括戴明德、蕭聖儒、陳郁璇、木白、THeresa H.與新銳青年創作者，即時起啟動公開徵件，歡迎藝術愛好者共同參與盛會。

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