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七美之寶許叁陸「島嶼．漫遊」油畫展 湖西登場

2025/05/15 14:33

湖西鄉長陳振中致贈感謝狀，給七美之寶許叁陸。（湖西鄉公所提供）湖西鄉長陳振中致贈感謝狀，給七美之寶許叁陸。（湖西鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕橫跨島嶼地理距離，七美之寶許叁陸「島嶼．漫遊」（寫生原稿展），今（15）日在由湖西鄉公所舉辦開幕茶會。邀請澎湖漢樂八音協會曾根旺老師率領樂團演奏，古韻悠揚的樂聲為展覽揭開序幕，為藝術與文化交會增添溫暖與感動。

許叁陸「島嶼．漫遊」油畫展，各界嘉賓雲集。（湖西鄉公所提供）許叁陸「島嶼．漫遊」油畫展，各界嘉賓雲集。（湖西鄉公所提供）

此次展出者是被吳念真導演親暱稱為「仙仔」的許叁陸老師，1945年出生於澎湖七美東湖村，小學時期隨家人遷居高雄。因自幼熱愛戲劇與繪畫藝術，初中畢業後便拜膠彩畫名家周龍炎老師為師，學習戲院手繪看板藝術，從此開啟其藝術人生，也與戲院產業結下深厚淵源。後續他亦師承林天瑞老師，逐步發展個人繪畫風格，持續拓展創作領域。

許叁陸老師不僅曾身為畫師、戲院經營者，更深入耕耘台灣電影文化與歷史的田野調查。他長年投入高雄電影史料的編輯與彙整工作，曾出版電影專書、推動口述歷史採集、籌建台灣美文化館，致力保存地方戲院文化與老照片、影像、文件資料，彌補城市人文歷史中關於電影產業的空白，對地方文化保存貢獻良多。

自2008年退休返鄉後，許叁陸老師化身為「七美追景人」。他以畫筆追逐日出雲霞，於七美島嶼的山海之間捕捉瞬間光影與自然流動的詩意景緻，將心靈所感幻化為筆下的色彩與線條。這些寫生原稿，不僅見證他個人的創作轉變，也象徵著1位藝術家回望故鄉的情感呼喚，今日開幕，湖西鄉長陳振中、七美鄉長呂啟俊、曾代理望安鄉長澎湖縣政府參議洪棟霖、七美籍澎湖縣議員張仁和等人，都是座上賓。

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