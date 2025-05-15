視障「黑墨鏡樂團」進校園 新平國小學童讚歎不已

台中太平新平國小邀請「黑墨鏡樂團」到校演出，悠揚悅耳的樂聲讓小朋友佩服不已。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平新平國小邀請「黑墨鏡樂團」到校演出，除了指導老師外，其他 4 位團員都是全盲的視障者，不過他們眼盲心不盲，透過持續的練習，讓自己活得更精彩，將優美的旋律傳遞給每一個聽眾，讓台下聆聽演奏的小朋友都稱讚很厲害，也珍惜自己有雙眼可以看到這個美麗的世界。

「黑墨鏡樂團」到新平國小演出，小朋友對於他們看不見，卻能演奏悅耳的歌曲讚嘆不已。（記者陳建志攝）

新平國小校長李秀櫻表示，學校每年都有特教宣導，今年很榮幸請到視障「黑墨鏡樂團」到校演出，透過他們的親身經歷告訴孩子，如果看不見的時候要如何來演奏，讓他們體會要珍愛視力，聽見音樂美好的聲音，相信透過這樣的機會，也會讓他們更理解、愛護視障同胞。

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「黑墨鏡樂團」的貝斯手黃國偉表示，自己從小就雙眼失明；吹奏薩克斯風的陳漢傑則說，小時候原本和大家一樣可以玩躲避球、籃球，但是一場車禍傷到頭部，讓他視神經受損，從此雙眼看不到；擁有一副好歌喉，是歌唱比賽常勝軍的古梅馨也說，自己也是從小就看不見，提醒小朋友要愛惜自己的眼睛和視力。

這次開場共帶來〈APT〉、〈小手拉大手〉、〈孤勇者〉3首歌曲，因為都是小朋友耳熟能詳的歌曲，許多小朋友都跟著唱，最後並演唱「聽見希望」，悠揚的樂聲和悅耳的歌聲讓在場師生都讚嘆不已。

三年級的張安涵說，看到他們雖然看不見，卻能演奏出那麼好聽的音樂，真的很不簡單，更能體會自己能看得見是很幸福的；3年級的蔣天允也說，他們雖然看不見，卻能演奏這麼好聽的音樂，真的很厲害，尤其自己看得見學直笛就要花很多時間，他們看不見學習那些樂器想必更困難，不放棄的精神讓人佩服。

台中太平新平國小邀請「黑墨鏡樂團」到校演出，悠揚悅耳的樂聲讓小朋友佩服不已。（記者陳建志攝）

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