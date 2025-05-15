綠島人權藝術季將開展 國際藝術家先進校園「對抗遺忘」

Pangrok Sulap與協同策展人曾哲偉（左1站立者）透過版畫形式，引導國中同學留下深刻印象。（人權館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「2025綠島人權藝術季」即將於5月17日正式開展，展覽以「一四九海浬的時間：對抗遺忘」為題，重新開展台灣白色恐怖歷史與當代的時空連結。為此，國家人權博物館啟動「校園藝術共創計畫」，邀請國際藝術家進駐綠島國中和學子共創，舉辦2場結合國際視野與在地連結的藝術工作坊，展開人權與記憶教育。

其中，來自香港的藝術家李可穎以《大風吹》為題，作品靈感源於越戰時期大量越南船民滯留香港青洲的歷史，他們的流徙經驗與綠島白色恐怖受難者的命運，在相似的冷戰結構下宛如鏡像。李可穎帶來越南米紙、香港泉水與綠島泉水，邀請學生透過嗅覺、味覺與觸覺體驗，思考資源分配與歷史記憶的關聯，並從中理解日常生活中隱含的人權議題。

請繼續往下閱讀...

同學們完成的版畫創作：《來自綠島的風光》。（人權館提供）

來自馬來西亞沙巴的藝術團體Pangrok Sulap（龐克搖滾社）則帶領學生體驗社區木刻版畫創作。同學們自由發想與島嶼生活、歷史記憶相關的圖像，由藝術家協助完成雕刻與印刷，最終每人帶回專屬於自己的歷史印象作品。這項工作坊不僅傳授技術，更鼓勵學生以圖像作為自我與土地對話的媒介。

人權館表示，「2025綠島人權藝術季」透過展場與校園的雙重路徑，讓藝術融入歷史、連結世代，為對抗遺忘注入持續而深遠的力量。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法