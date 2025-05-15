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故宮預算解凍成功 「新故宮計畫」追加詳細書面說明

2025/05/15 12:37

立法院教育文化委員會今天針對故宮114年度預算解凍案進行討論，決議「准予動支，提報院會」。（翻攝自立院直播畫面）立法院教育文化委員會今天針對故宮114年度預算解凍案進行討論，決議「准予動支，提報院會」。（翻攝自立院直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院今（15）日處理114年度中央政府總預算有關國立故宮博物院主管預算（公務預算）解凍案7案，故宮院長蕭宗煌率團隊赴立院報告，經上午詢答後，委員會做出決議，全部「准予動支，提報院會」。

故宮今年預算32億餘元，凍結6億餘元，占了超過20%，遠超過前3年最高凍結2.5%的情形。雖然在場委員都支持解凍，但針對「新故宮計畫」部分，原預算編列18億8,339萬4千元，凍結3億5,000萬元，故宮對此提出「新故宮計畫專案報告」，委員會認為報告內容不夠詳盡，因此，在准予動支的前提下，要求故宮再度於一個月內補充書面說明。

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