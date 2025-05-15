竹市送國小幼兒《樂樂，你在找什麼？》繪本 推廣環境及動物生命教育

新竹市今年送給國小及幼兒園共203所《樂樂，你在找什麼？》繪本，推廣環境及動物生命教育。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立動物園今年首製《樂樂，你在找什麼？》繪本，以動物園明星動物河馬「樂樂」為主角，述說動物生命教育與環境教育，今天啟動送繪本行動，未來將送進竹市國小及公私立幼兒園共203所，每所5本繪本，期透過閱讀故事，讓學子從小培養對自然生態的關心與尊重，種下愛護生命的種子，並激發探索自然的好奇心。

新竹市今年送給國小及幼兒園共203所《樂樂，你在找什麼？》繪本，推廣環境及動物生命教育。（記者洪美秀攝）

新竹市立動物園今年與出版社合作推出《樂樂，你在找什麼？》繪本，以園區明星動物「河馬樂樂」為主角，透過樂樂的冒險旅程，引導孩子探索自然世界，認識生命的重要。期盼透過此次贈書活動，讓閱讀成為孩子們生活的一部分，在文字與圖畫中啟發想像、拓展視野。

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代理市長邱臣遠提到，他拿繪本回家後已與小孩共讀3次，孩子們對於動物生態與環境永續都很感興趣，這次繪本邀請暢銷童書作家劉思源與金鼎獎入圍插畫家吳語緁共同創作，內容豐富，且只要認購新竹動物園的「動物認養卡」2張，就可免費獲1本。期家長與小朋友都有機會透過這本書，愛上動物、理解環境、學會尊重生命。

東園國小校長曾玉蓮表示，這本繪本可讓學童從中獲得啟發，成為關心環境、珍惜生命的小小守護者，未來學校也會與動物園，建立正確的動物保育與自然共生觀念，且未來也會持續推動創新有趣的生命教育課程，陪伴學童們快樂學習、茁壯成長。

新竹市今年送給國小及幼兒園共203所《樂樂，你在找什麼？》繪本，推廣環境及動物生命教育。（記者洪美秀攝）

動物園補充，此次贈書活動將送給竹市所有的公私立國小與幼兒園共203所（國小36所，幼兒園167所），每所學校贈送5本樂樂繪本，讓每位孩子都有機會透過這本書，愛上動物、理解環境、學會尊重生命，並會陸續開辦「河馬便便紙｣課程，讓大小朋友到動物園體驗。

新竹市今年送給國小及幼兒園共203所《樂樂，你在找什麼？》繪本，推廣環境及動物生命教育。（記者洪美秀攝）

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