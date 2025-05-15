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准用世博logo！ 台灣文化in大阪 8月登場 主視覺首曝光

2025/05/15 15:44

准用世博logo！ 台灣文化in大阪 8月登場 主視覺首曝光從主視覺海報可以看到，在「台灣文化」的前面有紅的世博logo。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本大阪關西世界博覽會4月開幕，預計持續到到10月13日。台灣除由經濟部主策「TECH WORLD館」參展，另由文化部策畫一系列展演活動，將於8月在大阪市中心登場，文化部今（15）公布活動主題，也首度曝光主視覺設計，讓人驚喜的是，文化部申請到世博協會許可，所有活動宣傳，都可使用世博logo。

大阪世博主視覺海報。（文化部提供）大阪世博主視覺海報。（文化部提供）

文化部說明，此次在大阪的台灣文化展演，是延續去年巴黎文化奧運經驗，將於8月2日至20日以「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」為主題，再度參與國際盛會。且此次以台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心名義，成功申請到2025日本國際博覽會協會（世博協會）、大阪府及大阪市政府作為本活動的後援認證，也就是說，未來在主視覺海報、各宣傳平台等，都可以使用世博logo。
文化部同時公開主視覺設計及超Q彈角色「a-We」，正式宣告台灣將以「應援未來、奇蹟之島」，回應大會主題「創造閃耀著生命光輝的未來社會」，活動更擴大涵蓋展覽、文化科技、線上遊戲、聲響、電影、文學、市集等，呈現台灣混融多彩、跨域創新、多元包容的文化樣貌，邀請大家一起以台灣文化應援未來。

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