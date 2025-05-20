英國學童多有這毛病 學校負擔因而變大

（資料照，路透社）

〔文／駐歐洲特約記者胡蕙寧〕英國小學近期發出一個前所未有的警訊，那就是學生便秘問題日益嚴重，導致學校醫療室中的瀉藥和備用尿布數量也增多，造成家長與教師的額外負擔。

雖然便秘是兒童常見的問題，但根據英國健保局的最新數據，去年有超過4萬4千名兒童因便秘入院，顯示過去10年來經醫院診斷出的小學生便秘數量增加了 60%。不少老師透露，家長給孩子帶瀉藥來學校，要求在校用餐後使用外，學校也被要求貯備更多的瀉藥來備用。

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突發事件應急的尿布量也比以往上升。有學生因覺得難堪和不適而無法上學，有些嚴重到必須送醫手術來解決問題。

有校長向醫生諮詢後公開表示，飲食不當、缺乏運動和飲水是導致學童便秘例增加的主要三大因素。很多孩童跟著家長，老吃油糖鹽過高或過度加工食品，卻根本不食用蔬果，只讓學童便秘問題更難解。

一位資深校長說便秘通常讓人不便啟口，要不是嚴重到需要用藥，家長也不會麻煩學校。目前英國家醫最常開的Movicol，10年前大概沒幾個人知道，現在不但家喻戶曉，學校員工都知道這是腸道用藥。

某些孩童還需要長期服用，服用後可能會肚子痛，接下來就擔心可能會發生突發的拉瀉。有學校因此要求這些孩童帶尿布上學，結果是怕羞的根本不來上課，或是來了，卻老是擔心被取笑或發出異味。

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