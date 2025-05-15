5/17高雄勞博館「無框職人」開展 台灣工仔現身分享甘苦談

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市「雄愛五伊，打拼相挺」勞動節系列活動——「無框職人：當工仔遇上性別新視界」特展，5月17日將在勞工博物館熱鬧開幕，包括教保員、空服員和輕軌司機等行業，都將現身分享職場甘苦。

「無框職人」特展5月17日高雄勞博館開展當天，安排有「台灣工仔」DIY創作體驗。（高雄勞博館提供）

勞工局表示，勞博館今年結合「雄愛五伊，打拼相挺」勞動節系列活動與「518國際博物館日」，聚焦性別與勞動議題，推出「無框職人：當工仔遇上性別新視界」特展。

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特展邀請勇於跳脫傳統職業性別框架的高雄在地勞動者參與，包括教保員、空服員、大客車駕駛、輕軌司機及電力技術人員，都將現身分享職場甘苦，並透過親手打造極具個人風格的台灣工仔，展現自我真實、獨特的勞動故事，期許大眾給予職業多元性更多的理解與尊重。

透過親手打造極具個人風格的「台灣工仔」，期許大眾給予職業多元性更多的理解與尊重。（高雄勞博館提供）

展覽活動17日上午10點開幕，特別開放民眾參加「台灣工仔」DIY創作體驗，大人小孩都能親手製作專屬工仔，發揮創意，當天在兒童勞動教育空間開放時間完成觀展任務，並可免費獲贈限量竹製小涼扇，送完為止，「台灣工仔」DIY創作體驗須先於官網報名。

https://kml.kcg.gov.tw/act/signup

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