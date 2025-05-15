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歌仔戲撞上異世界！明華園爆笑穿越劇「轉生嘉慶君」台北首演完售 加碼中南部巡演

2025/05/15 20:30

孫翠鳳飾演的「嘉慶君」展現皇者氣場，搭配雙帥護衛，笑料與節奏兼具。（傳藝中心提供）孫翠鳳飾演的「嘉慶君」展現皇者氣場，搭配雙帥護衛，笑料與節奏兼具。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的2025台灣戲曲藝術節旗艦製作《轉生到異世界成為嘉慶君──發現我的祖先是詐騙集團！？》，將於5月16日至18日在台灣戲曲中心大表演廳登場。這齣由宋厚寬執導、蔡逸璇編劇的原創穿越歌仔喜劇，邀集無敵小生孫翠鳳與武狀元孫榮輝兄妹檔，睽違20年再度同台演出，聯手一心戲劇團孫詩珮、孫詩詠，以及綠光劇團吳定謙、明華園總團多位演員，打造一場從歷史穿越到當代、詐騙撞進嘉慶年間的奇想歌仔戲。

《轉生到異世界成為嘉慶君》劇中運用燈光與科技特效，呈現主角穿越時空的奇幻場景，突破傳統歌仔戲形式。（記者董柏廷攝）《轉生到異世界成為嘉慶君》劇中運用燈光與科技特效，呈現主角穿越時空的奇幻場景，突破傳統歌仔戲形式。（記者董柏廷攝）

明華園戲劇總團製作人陳昭賢受訪時表示，這齣劇對劇團來說是全新的挑戰，也是一次橫跨時空的創作冒險。「歌仔戲的美，不在於停留，而在於生長，它可以流動、可以穿越，跟著每一代人一起變化。」她強調，「類型小說的語法、奇幻文學的邏輯，其實跟歌仔戲非常相通，像是報恩、穿越、魔法與愛情等故事，這些都是歌仔戲敘事中最熟悉的核心結構。」本身即為類型小說愛好者的她提到，「無論是奇幻、魔法、西方史詩，或是台灣作家的作品，都是我很喜歡的題材。無論是去年改編自作家星子的《乩身》或是這次的《轉生》，不只是以類型小說的語法或標題吸引年輕觀眾，更是因為類型小說的架構跟歌仔戲的敘述邏輯接近，情節『超級歌仔戲的』，創作直覺上，也都很貼合歌仔戲文本的敘述邏輯，讓我很有共鳴。」

明華園戲劇總團無敵小生孫翠鳳（左）及武狀元孫榮輝（右），兄妹睽違20年再度同台。（傳藝中心提供）明華園戲劇總團無敵小生孫翠鳳（左）及武狀元孫榮輝（右），兄妹睽違20年再度同台。（傳藝中心提供）

《轉生到異世界成為嘉慶君》劇情設定荒謬卻處處驚喜。敘述現代青年小劉車禍轉生為清代微服出巡的嘉慶君，正義與家族血緣之間的拉扯，交織成一場笑中帶淚的時空冒險。導演暨共同編劇形容宋厚寬則形容這齣戲是《回到未來》混搭周星馳的無厘頭，還有豬哥亮式的庶民幽默，他說明，歌仔戲本來就可以承載任何題材，只是讓它長出年輕觀眾聽得懂的語言。

《轉生到異世界成為嘉慶君》也是台灣戲曲藝術節創辦８年來，首次推出於首演年度即展開北中南巡演的旗艦製作。台北三場皆以完售，將於9月移師台中國家歌劇院，12月巡演至高雄衛武營國家藝術文化中心。

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